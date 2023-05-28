Пригожин перенес выход из Артемовска и анонсировал «колоссальное наступление»

Выход бойцов ЧВК «Вагнер» из Артемовска может занять еще несколько дней, заявил создатель частной военной компании Евгений Пригожин. Кроме того, он отметил, что примерно с 5 июня военнослужащие Минобороны РФ получат «оперативный простор», чтобы начать «колоссальное наступление» в западном направлении, сообщает его пресс-служба в Telegram-канале.

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«В наши планы входит выход в полевые лагеря до 1 июня. Возможно, мы не успеем все передать в хорошем виде, в полноценном виде военным, поэтому это вероятно займет еще несколько дней. Условно с 5 июня военные получают оперативный простор для наступления в западном направлении. Как уже говорил министр обороны, после взятия Бахмута откроется оперативный простор. Оперативный простор открыт, и российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление с захватом Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Часова Яра, то есть "донбасского кольца», — заявил Пригожин.

После «донбасского кольца» или параллельно с этим, по его словам, российские войска могут выйти на границы новых регионов РФ (Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР) и совершить «решительный бросок в сторону Днепра», для того чтобы выставить свои подразделения по его левому берегу.