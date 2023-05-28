Собянин назвал города, в которые можно доплыть на теплоходе с речных вокзалов столицы

Отправиться в путешествие на теплоходе с Южного и Северного речных вокзалов столицы можно к 30 крупным городам и историческим центрам России. Жемчужина этого сезона — круиз «Московская кругосветка» или «Речное Золотое кольцо», который стартует с Северного речного вокзала, заканчивается на Южном и проходит по Москве-реке, Оке и Волге через Ярославль, Ростов, Кострому и Переславль-Залесский. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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«Пассажиры могут отправиться в речное путешествие по 30 крупным городам. Причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили 285 теплоходов с более чем 40 тысячами пассажиров на борту в десятки городов России, среди которых Ярославль, Плес, Уфа, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и многие другие», — сообщили в пресс-службе мэра столицы.

Южный речной вокзал открылся после реконструкции 28 апреля текущего года и с его причалов уже отправляются теплоходы в Нижний Новгород, Рязань, Муром, Коломну и село Константиново, на родину поэта Сергея Есенина.

В главный маршрут этого сезона, «Московскую кругосветку», входят города Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Кострома, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад, Кинешма, Углич, Рязань, Касимов, Муром и Павлово. Кроме того, этим летом теплоходы идут в круговой круиз через Уфу со стартом и финишем в Москве.



