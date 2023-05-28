Турецкий бизнесмен рассказал, чем привлекательна работа с российскими регионами

Представителей турецкого бизнеса российские регионы привлекают теплым отношением властей и минимумом бюрократических барьеров, заявил РИА Новости представитель компании «İMAŞ» Мустафа Озкылыч на международном инвестиционном форуме в башкирском Сибае.

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«Мы советуем соотечественникам работать с регионами РФ, в частности, с Башкортостаном, поскольку здесь очень теплое отношение к бизнесу и минимум бюрократических барьеров», — рассказал Мустафа Озкылыч.

Он также посоветовал российским бизнесменам открывать предприятия в свободных экономических зонах Турции, так как это «большое преимущество». Говоря о развитии торгово-экономических связей, Озкылыч отметил, что сейчас важнейшую роль играет логистика, система доставки товаров.

«Решение этой проблемы при острой нехватке транспорта по доставке товаров позволит снять многие вопросы. Турция прекрасно знает качество башкирского зерна, крахмала и другой продукции. Сегодня на этом международном форуме важно выстроить логистическую цепочку с российскими партнерами. Как я говорил, отношение к бизнесу со стороны властей очень лояльное, поэтому уверен, что решим этот и другие вопросы», — добавил он.