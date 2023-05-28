В Саратове разработали наноматериал для очистки вод от нефтепродуктов

Ученые Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина (СГТУ) разработали экономичный и безопасный метод очистки водоемов от ионов металлов и нефтепродуктов. Новый наноматериал, состоящий из соединений углерода, водорода и кислорода, позволяет быстро ликвидировать очаги разлива нефтепродуктов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

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«Ученые СГТУ разработали технологию очистки воды от ионов металлов и нефтепродуктов на основе многослойного оксида графена. Это достаточно новый наноматериал, состоящий из соединения углерода, водорода и кислорода в разных соотношениях. Его применение безопасно как для человека, так и для окружающей среды. Главные преимущества этой актуальной и востребованной разработки — нетоксичность, простота в использовании и низкая себестоимость», — отметили в вузе.

По словам доцента кафедры «Экология и техносферная безопасность» Института урбанистики, архитектуры и строительства, кандидата химических наук Елены Яковлевой, разработка может быть востребована на автозаправках, нефтебазах, промышленных предприятиях, занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродуктов, в службах экологического контроля и МЧС. Специалист отметила, что оксид графена способен поглощать органические растворители и нефтепродукты в большом количестве, его плавучесть составляет 100% вне зависимости от времени и температуры.

«Сначала графит обрабатывается электрохимическим методом, затем нагревается, что позволяет увеличить его объем в тысячу раз. Из углеродных частиц образуется углеродная пена, которая имеет высокую удельную поверхность. Термовосстановленный оксид графена в течение 1-2 минут достигает максимума как по водопоглощению, так и нефтепоглащению», — пояснила Яковлева.