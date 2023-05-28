В США достигли принципиальной договоренности по предотвращению дефолта

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти сообщил о наличии принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении дефолта. Позже о достижении соглашения по госдолгу заявил и президент США Джо Байден, назвав его «хорошей новостью для американского народа».

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«Я только что разговаривал по телефону с президентом [Джо Байденом]. После того, как он потерял время и месяцами отказывался вести переговоры, мы пришли к принципиальному соглашению, достойному американского народа», — написал Маккарти в соцсети.

Раскрывать подробности журналистам он не стал, заявив только, что соглашение подразумевает «историческое сокращение расходов» и «реформы, которые выведут людей из нищеты». Палата представителей планирует проголосовать по нему в среду, 31 мая.

Позже достижение договоренности по госдолгу подтвердил и президент США. В соцсети он назвал это «важным шагом вперед, который позволяет сократить расходы, защищая важнейшие программы для работающих граждан и развивая экономику для всех». Глава государства назвал договоренность «хорошей новостью для американского народа», поскольку оно предотвращает «катастрофический дефолт», спад в экономике, опустошение пенсионных счетов и потерю миллионов рабочих мест.

