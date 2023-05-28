Взлетевшие цены снизили спрос на туры по России почти на 20%

Спрос на путешествия по России упал на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что связано с ростом цен на туры, который составил порядка 30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные интернет-магазина туров Travelata.ru.

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«Российские курорты не выдерживают конкуренции с зарубежными направлениями. В 2023 году туристы на 18% реже планируют проводить отпуск внутри страны. Но в целом продажи туров на лето по сравнению с 2022 годом увеличились вдвое», — отметил директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.

По данным аналитиков, цены на отдых внутри России по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 30%. В лидерах по популярности остаются курорты Большого Сочи, куда входит побережье, Красная Поляна и Адлер. В связи с ростом среднего чека более чем на 50% туристы стали реже выбирать Имеретинку (8% в 2023 году против 24% в 2022-ом), склоняясь в сторону центрального Сочи (11% в 2023 году против 7% в 2022-ом), отметил Козырев. В этом году Санкт-Петербург немного улучшил свой результат — спрос на путешествия туда вырос с 9% до 10%. Калининградская область тоже набрала 8% против прошлогодних 5%.

По данным Travelata.ru, путевка в Адлер в среднем стоит 93,6 тыс. рублей, в центр Сочи — 106,3 тысячи, Санкт-Петербург — 49,5 тысячи, в Имеретинский регион — 116,4 тысячи, в Калининград — 66 тыс. рублей. В интернет-магазине туров также отметили, что россияне стали чаще выбирать четырехзвездочные отели вместо трехзвездочных (26% против 16% в прошлом году), при этом рост доли туров без питания продолжается, сейчас она составляет уже 47%.