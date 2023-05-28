Захарова припомнила американским корпорациям помощь нацистской Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила американскому сенатору Линдси Грэм, который на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег. Она перечислила все известные случаи времен Второй мировой войны, когда средства и разработки крупнейших американских корпораций работали на фашистский режим, проведя аналогию с нынешней ситуацией.

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«В ходе Нюрнбергского трибунала министр экономики фашисткой Германии Ялмар Шахт заявил о том, что спонсирование Третьего рейха шло также из-за рубежа и назвал две крупнейшие американские корпорации: "Форд" и "Дженерал моторс". Воплощение американской мечты, тот самый легендарный Генри Форд был кавалером Большого Креста Ордена Заслуг германского орла. Его заводы в Германии не просто производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд вермахта, но и использовали для этого труд заключенных, в том числе Освенцима», — написала Захарова.

Она также процитировала исследователя Брэдфорда Снелла, сообщившего, что «Дженерал моторс» был гораздо важнее для нацистской военной машины, чем швейцарские банки. Он написал, что «третий рейх мог бы вторгнуться в Польшу и СССР без помощи Швейцарии, но не смог бы этого сделать без помощи «Дженерал моторс».

Захарова указала, что компания «Кодак» на немецком заводе изготавливала взрыватели для авиабомб, «Кока-Кола» в Кельне исправно снабжала газировкой немецких солдат, а знаменитая «Фанта» и вовсе была изобретена нацистами. Нефтяной гигант «Стандарт Ойл», по данным представителя МИД РФ, через дочерние компании помогал Гитлеру с нефтепродуктами, корпорация IBM производила для нацистов учетные и контрольные аппараты, а через банк JPMorgan Chase & Co (в то время Chase National Bank) осуществлялись многомиллиардные транзакции, и Берлин имел возможность закупать доллары и осуществлять финансовые операции за океаном.

«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра», — резюмировала Захарова.

