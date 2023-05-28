Закономерный результат: Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Президент РФ Владимир Путин направил Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю его переизбрания на пост президента Турции. Он подчеркнул, что победа на выборах стала закономерным результатом «самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики» и наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана «по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики». Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

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«Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаем большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС "Аккую" и создания на территории Турции газового хаба», — говорится в телеграмме Путина.

Президент РФ также пожелал Эрдогану новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.

По данным ЦИК, которые привело в воскресенье госагентство Anadolu, после обработки 99,99% бюллетеней действующий президент Турции набрал во втором туре выборов 51,92% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 48,03%.