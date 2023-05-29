Акции дня: бумаги «Совкомфлота» набирают обороты

Вторую сессию подряд акции «Совкомфлота» торгуются в плюсе на Мосбирже. В понедельник, 29 мая котировки выросли на +13,04% до 76,19 рублей за штуку. В течение дня акции обновили максимумы с января 2022 года.

Трейдеры ускорили покупку бумаг после отчета компании за первый квартал 2023 года, который превзошел ожидания и оказался сильным из-за высоких ставок фрахта. Так, чистая прибыль по МСФО в январе-марте составила 285,9 млн долларов по сравнению с убытком годом ранее. В компании также пообещали сохранить приверженность дивполитике.

«Компания еще раз подтвердила приверженность дивидендной политике, которая предусматривает выплату акционерам 50% чистой прибыли по МСФО. При таком подходе дивидендная доходность за 2023 год (выплаты в 2024 году) может составить не менее 17% исходя из текущих котировок. Это делает "Совкомфлот" одной из самых привлекательных дивидендных ставок в секторе», - прокомментировали аналитики SberCIB Георгий Иванин и Дмитрий Трошин.

Аналитики ПСБ считают, что 2023 году итоговый дивиденд может увеличиться в несколько раз.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,86% до 2732 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,81% до 1064,18 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:48 мск составила 76,72 долларов за баррель (-0,96%). Российская валюта слабела – 80,83 руб. за доллар.