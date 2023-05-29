Саудовская Аравия хочет вступить в банк БРИКС

Новый банк развития (NDB), часто называемый просто «банк БРИКС», потому что он финансирует проекты развития стран, которые входят в это межгосударственное объединение, состоящее из Бразилии, России, Китая, Индии и ЮАР, ведет переговоры с Эр-Риядом о вступлении в него королевства девятым членом. Штаб-квартира банка БРИКС, который является альтернативой западной банковской системе, находится в Шанхае.
«Мы придаем очень большое значение на Ближнем Востоке Королевству Садовская Аравия (КСА), с которым мы сейчас находится в серьезных переговорах»,- говорится в заявлении NDB.
Ход переговоров, находящихся сейчас на начальной стадии, будет обсуждаться на ежегодной встрече, которая состоится 30 и 31 мая.
Расширение отношений между КСА и БРИКС проходит на фоне их расширения и углубления между Эр-Риядом и Пекином. Во время рабочего визита в конце прошлого года президент КНР Си Цзиньпин развал укрепление связей между двумя странами «новой эрой» в отношениях между ними. В марте при посредничестве Китая состоялась историческое возобновление дипломатических отношений между КСА и Ираном.
Банк БРИКС был создан в 2015 году. Возглавляет его Дилма Руссеф, бывший президент Бразилии. Во время рабочего визита в Пекин на прошлой неделе с ней встречался российский премьер Михаил Мишустин. Больше всего акций в нем принадлежит России – 19%, стране основательнице. На финансирование почти сотни развивающих проектов в пятерке были потрачены за прошедшие годы 33 млрд долларов. Кроме пяти уже упоминавшихся стран, в него сейчас входят также ОАЭ, Египет и Бангладеш.
NDB не решился бросить вызов коллективному Западу и приостановил в прошлом году финансирование новых проектов в России. Банк БРИКС увеличил активы в юанях и в этом году делает то же самое в отношении ранда (ЮАР).
В прошлом июле рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг NDB с АА+ до АА, предупредив об угрозе, которую представляют для «репутации» российские активы в банке, составляющие 1,7 млрд долларов (6,7%). Однако в мае агентство пересмотрело рейтинг в сторону повышения: с «негативного» на «стабильный».