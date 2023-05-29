Саудовская Аравия хочет вступить в банк БРИКС

Новый банк развития (NDB), часто называемый просто «банк БРИКС», потому что он финансирует проекты развития стран, которые входят в это межгосударственное объединение, состоящее из Бразилии, России, Китая, Индии и ЮАР, ведет переговоры с Эр-Риядом о вступлении в него королевства девятым членом. Штаб-квартира банка БРИКС, который является альтернативой западной банковской системе, находится в Шанхае.

«Мы придаем очень большое значение на Ближнем Востоке Королевству Садовская Аравия (КСА), с которым мы сейчас находится в серьезных переговорах»,- говорится в заявлении NDB.