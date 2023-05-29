Байден сообщил о достижении соглашения по госдолгу со спикером Палаты представителей Маккарти

Президент США Джо Байден достиг соглашения со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти по вопросу потолка госдолга.

«Мы достигли двустороннего бюджетного соглашения по бюджету и готовы направить его на рассмотрение в Конгресс», — заявил Байден журналистам по итогам телефонного разговора с Маккарти. Он добавил, что договоренности предотвращают «наихудший из возможных кризисов» и снимают с повестки угрозу «катастрофического дефолта».

Ранее о том, что удалось достичь принципиальной договоренности с главой государства, рассказал Маккарти. «Я только что разговаривал по телефону с президентом. После того, как он потратил впустую время и отказывался вести переговоры в течение нескольких месяцев, мы пришли к принципиальному соглашению, которое достойно американского народа», — написал спикер.

По сведениям Politico, соглашение предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года, а также ограничение федеральных расходов на внутренние программы. Голосование в нижней палате ожидается в среду, 31 мая.

Сейчас лимит американского госдолга составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении длятся несколько месяцев. Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня.