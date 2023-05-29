Запад не заставит бизнес уйти из РФ — глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России

Итальянский бизнес не намерен покидать российский рынок, какой бы сложной ни была ситуация с точки зрения отношений РФ с западными странами.

Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

«Нынешняя ситуация тяжела психологически. Мы чуть ли не ежедневно находимся под давлением с самых разных сторон — итальянских, западных политиков, наших СМИ, своих коллег, наконец, из Франции, Германии, США, других стран, которые без конца звонят и интересуются: как ты еще не уехал из России, что ты там забыл?» — рассказал Торрембини.

Он отметил, что итальянский бизнес за последние три десятилетия «глубоко проник в экономику России», инвестировав в нее миллиарды евро; десятки компаний открыли в России предприятия.

«Мы не собираемся покидать такой привлекательный рынок», — заверил глава GIM Unimpresa.

Также он указал на схожесть характеров итальянцев и россиян. «Мы спокойны и расслаблены до поры до времени, пока, как говорится, "петух не клюнет". Но как только это происходит, как только наступает опасность, мы концентрируемся, становимся решительными и твердыми», — подчеркнул Торрембини.