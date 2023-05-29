Доля нерезидентов в российских ОФЗ за месяц сократилась еще на 0,2%

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 мая составила 9,3%. Показатель снизился на 0,2% с 1 апреля, на 1,8% — с начала года и на 8,4% — с мая 2022-го. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

Статья по теме: ЦБ назвал долю инвестиций нерезидентов в евробондах РФ

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало мая составил 1,74 трлн рублей, сократившись за месяц на 17 млрд рублей (с 1,757 трлн рублей), при общем объеме рынка в 18,693 трлн рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 237 млрд рублей.

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ не опускалась ниже 10,6% с сентября 2012 года. Наибольший объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.

