Доля нерезидентов в российских ОФЗ за месяц сократилась еще на 0,2%

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 мая составила 9,3%. Показатель снизился на 0,2% с 1 апреля, на 1,8% — с начала года и на 8,4% — с мая 2022-го. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.
Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало мая составил 1,74 трлн рублей, сократившись за месяц на 17 млрд рублей (с 1,757 трлн рублей), при общем объеме рынка в 18,693 трлн рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 237 млрд рублей.
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ не опускалась ниже 10,6% с сентября 2012 года. Наибольший объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.