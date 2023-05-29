Сделка по госдолгу больно ударит по экономике США

В минувшие выходные президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти «в принципе» договорились о поднятии потолка госдолга. Если Конгресс соглашение утвердит в ближайшие дни (возможно во вторник или среду), в чем нет сомнений, то можно говорить об окончании очередного кризиса, связанного с потолком госдолга, и отмене дефолта, о возможности которого в последние недели не писал разве что ленивый. Соглашение между ветвями власти не только предотвратило дефолт, угрожающий труднопросчитываемыми последствиями не только американской, но и всей глобальной экономике, но и повысило вероятность дальнейшего замедления развития первой экономики планеты.

Конечно, расходы правительства поддерживали рост американской экономики в нынешние нелегкие времена. Две недели назад экономисты подсчитали вероятность рецессии в предстоящий год и назвали высокие 65%, пишет Bloomberg. Предполагается, что в середине июля ФРС в последний раз в этом году поднимет учетную ставку на 25 базисных пунктов.

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Новый потолок вступит в силу 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год. Хотя, конечно, его влияние может проявиться и раньше. Экономисты, опрошенные Bloomberg, считают возможным падение ВВП на 0,5% в третьем и четвертом кварталах 2023 года.

С учетом замедления развития экономики фискальная политика может начать работать вместе с монетарной политикой для обуздания инфляции, которая остается значительно выше запланированного ФРС уровня.

«Это важное обстоятельство,- подчеркнул главный специалист по инвестициям в Cresset Capital Management Джек Аблин.- Последний раз монетарная и фискальная политика следовали в одном направлении более десяти лет назад. Не исключено, что фискальная сдержанность станет еще одним орудием в борьбе с высокой инфляцией».

ФРС начала повышать учетную ставку в марте 2022 года и подняла ее за год с небольшим до 5%. Это самая агрессивная монетарная политика с начала 80-х годов прошлого века. Однако несмотря на столь высокую ставку американская экономика, по крайней мере, пока показывает удивительную прочность.

Безработица в США сейчас находится на самом низком более чем за полвека уровне – 3,4% благодаря очень высокому спросу на рабочую силу. У потребителей сохранились кое-какие накопления со времен пандемии, так что уровень расходов поддерживается на минимальном уровне.

У руководства ФРС будет довольно много возможностей для выбора, потому что, кроме влияния соглашения о повышении потолка госдолга, она не пройдет бесследно и для денежных рынков и для ликвидности.

После выхода на лимит в 31,4 трлн долларов по госдолгу в январе этого года Министерство финансов снизило объем денежной наличности. Для того, чтобы вернуть его к более привычным объемам, оно планирует активно продавать гособлигации. Новые гособлигации выкачают наличность из финансовой системы. В Минфине обещают выпускать новые гособлигации так, чтобы вызвать минимальные нарушения в системе. Предполагается, что на продажу будет выставляться ежемесячно гособлигаций на 95 млрд долларов.

МВФ на прошлой неделе заявил, что США должны сократить свой первичный бюджет, не считая выплат процентов по госдолгу, на 5%, чтобы хотя бы к концу этого десятилетия развернуть динамику изменений госдолга и направить ее в сторону его уменьшения. В 2023 году расходы этому требованию не отвечают.