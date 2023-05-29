Эксперт предупредил о возможном новом резком скачке мировых цен на газ

Аномально высокие цены на газ в Европе в 2022 году были обусловлены, прежде всего, ожиданиями дефицита газа в зимний сезон. В настоящий момент у европейских потребителей появилась определенная уверенность в поставках, в связи с чем котировки снижаются.

Такое мнение высказал «РИА Новости» замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

«Если в прошлом году шоковые высокие цены на газ были обусловлены в большей степени ожиданиями будущего дефицита газа в зимний период 2022-2023 годов, то в настоящее время у европейских потребителей появилась некоторая уверенность "в завтрашнем дне" и текущая цена отражает баланс "спрос — предложение», — сказал эксперт.

По его словам, благодаря введенным мерам экономии в Европе сократилось потребление газа, а теплая погода прошедшей зимой позволила сохранить большие запасы в подземных хранилищах, при этом ВИЭ вырабатывает большое количество энергии, а жара, требующая больше затрат на кондиционеры, пока не наступила. Кроме того, на континенте появилось несколько СПГ-терминалов, а спрос на сжиженный природный газ в Азии не восстановился до планируемых уровней. Другим важным фактором остается сокращение поставок газа из РФ, в связи с чем снизились геополитические риски, связанные с их внезапным прекращением. Колобанов допускает, что в краткосрочном периоде котировки могут упасть еще ниже.

Вместе с тем потенциал производства СПГ в мире пока существенно не поднялся, поэтому при увеличении спроса за счет его роста в Азии, жары и безветрия в Европе, цена на газ может опять стремительно вырасти в несколько раз от текущих минимумов, предупредил эксперт.

«Похожий эффект может быть достигнут и при резком снижении возможностей производства или доставки газа, как это было в прошлом году при аварии на заводе Freeport LNG или при прекращении поставок по "Северному потоку"», — добавил специалист.

На минувшей неделе, 25 мая, котировки июньских газовых фьючерсов по индексу TTF впервые за два года опустились ниже $300 за тысячу кубометров, что в 13 раз меньше рекордных значений первых дней весны прошлого года ($3892 за тысячу кубометров).