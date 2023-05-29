Обвал цен на сжиженный газ может привести к неожиданным последствиям

Над планетой нависла угроза остановки экспорта американского сжиженного газа (СПГ). Спотовые цены на СПГ в Азии сейчас снизились на 85% по сравнению с рекордно высокими ценами в прошлом году. Они снижаются уже несколько месяцев и сейчас опустились до минимума мая 2021 года. Ненамного лучше ситуация и в Европе, где цены обвалились во второй половине прошлого года на 70%. Трейдеры, собравшиеся на прошлой неделе в немецком Эссене на ежегодную энергетическую конференцию, пишет Bloomberg, обсуждали, как скажется обвал цен и резкое снижение спроса на ответную реакцию газовиков в отношении поставок, т.е. на предложение газа.

Если цены продолжат снижаться, то особого экономического смысла в экспорте СПГ из США не будет. По словам Георгия Варги, главы швейцарской трейдерской компании MET International AG, рынок приблизился к отмене экспорта американского СПГ.

Статья по теме: Газ: отрицательные цены близко

«Мы не так уж и далеко от дна», — считает Варга.

Если резкое снижение цен на газ продолжится, то в сентябре, когда подземные газовые хранилища (ПГХ) в Европе будут наполнены под завязку, покупатели американского СПГ во избежание крупных финансовых убытков могут отказаться от ближайших поставок. Последний раз похожая ситуация возникла в 2020 году, когда покупатели отказывались от десятков грузов газа и выплачивали миллионные штрафы.

В этот раз ситуация может оказаться сложнее, чем три года назад, потому что газ, оставшийся в Америке, отправит цены на газ уже в США к самому дну. Для Европы может возникнуть очевидная угроза энергетической безопасности, которую они с таким трудом укрепляли в прошлом году.

На данный момент маржа в ценах в Европе и Азии еще достаточно велика, чтобы экономически оправдать поставки американского газа за границу. Расчеты показывают, что американские газовики будут получать прибыль как минимум до ноября. Поддержать цены на относительно приемлемом для экспорта уровне могут любые перебои с поставками, например, вызванные сезоном ураганов в Атлантике.

Отмена поставок американского СПГ вероятна при снижении спотовых цен на газ до однозначных величин, считает Казунори Касай, возглавляющий сингапурское отделение компании Jera Co., одного из крупнейших в мире его покупателей. Касай пока не рассматривает возможность отмены собственных поставок.

Коллеги Касая соглашаются, что «красной линией», очевидно, станут 5 долларов за миллион британских термических единиц (175 долларов за тысячу кубов газа). Сейчас цены находятся на уровне ок. 9 долларов, а в августе прошлого года они взлетали до 71 доллара.

Чаще всего в контрактах прописывается необходимость покупателя уведомить продавца об отмене груза СПГ не позднее чем за два месяца. Например, в контрактах Cheniere Energy Inc. это 20 число календарного месяца. Т.е. отказываться от сентябрьских поставок необходимо до 20 июля.

Динамика изменения цен на газ в Европе свидетельствует, что от поставок, возможно, придется отказываться уже в конце лета, считают экономисты консалтинговой компании Energy Aspects Ltd.

Несмотря на то, что специалисты обсуждают возможность прекращения экспорта американского СПГ, эти же соображения относятся и к поставщикам СПГ из других стран.

«С такими низкими ценами я задаюсь вопросом: а не станут ли газовики снижать производство сжиженного газа? — говорит глава аналитического отдела Axpo Solutions AG Энди Соммер. — На виду, конечно, американские поставщики, но такие же соображения могут действовать и в отношении поставщиков из других стран».