Экспорт иранских товаров в Россию вырос почти на треть

Экспорт иранских товаров в Россию за год вырос на 30%, сообщает агентство ISNA со ссылкой на данные таможни. В списке крупнейших импортеров иранских товаров Россия поднялась с одиннадцатого на десятое место.

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«Согласно официальной статистике Таможенной службы, за год из Ирана в Россию было экспортировано более 1,419 млн тонн товаров на сумму 743,882 млн долларов США», — говорится в сообщении агентства.

Уточняется также, что в весовом выражении экспорт вырос на 25%, в стоимостном выражении в риалах — на 57% и на 29% — в долларах.

Основную долю в иранском экспорте в Россию занимает сельскохозяйственная продукция. В десятку основных товаров ирано-российской торговли входят креветки, киви, фисташки, перец, арбузы и сушеный виноград, добавили в таможне.