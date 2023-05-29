Эрдоган подставил плечо акциям «Газпрома»

Индекс Мосбиржи в понедельник начал торги гэпом (ценовым разрывом) вверх. В течение первого получаса индикатор прибавлял около процента.

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Основным драйвером покупок стала новость о том, что Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре президентских выборов. Таким образом, резко снизилась вероятность ухудшения отношений между Россией и Турцией — в том числе закрытия одного из немногих коридоров поставки западной продукции в РФ.

Фундаментально наиболее позитивна победа Эрдогана для «Газпрома».

«В глазах инвесторов победа Эрдогана на выборах президента Турции выглядит позитивным фактором для компании. В первую очередь снимается неопределенность по поводу текущих поставок по Турецкому и Голубому потокам. Во вторую — остается актуальной перспектива строительства газового хаба в Турции. Эрдоган подтвердил, что страна планирует ввести его в эксплуатацию», — пишет в утреннем обзоре эксперт «БКС Экспресс» Василий Карпунин.

Акции «Газпрома» в первый час торгов росли, но темпами примерно вдвое меньше Индекса Мосбиржи. Происходит это потому, что аналитики без особого оптимизма смотрят на бумагу, отмечая существование множества негативных для «Газпрома» факторов.

Прежде всего, это крайне низкие для последних месяцев цены на газ — сегодня тысяча кубов «голубого топлива» стоит в Европе менее $300. Более того: Bloomberg в пятницу поделился апокалиптическим прогнозом, что летом цены на газ вообще могут быть отрицательными, то есть производителям газа придется доплачивать, чтобы их продукцию приняли в хранилища. Сценарий вполне реальный, если спрос на энергию не начнет расти. А Reuters добавляет к этому, что Китай может затянуть строительство газопровода «Сила Сибири — 2», больше сконцентрировавшись на проекте центральноазиатского трубопровода для получения газа из Туркмении.

Кроме того, снижается добыча в России: по данным «Коммерсанта», в январе-апреле 2023 г. она упала на 10% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

Конечно, сообщения западных агентств нельзя рассматривать как в безоговорочном ключе — как минимум потому, что такие прогнозы в той или иной степени всегда завязаны на определенные государственные или экономические интересы. Но все же в таких условиях аналитики видят сегодняшний рост акций «Газпрома» всего лишь как продолжение начатого в пятницу технического отскока — после того как до этого за 8 дней непрерывного падения капитализация газовой монополии упала более чем на 10%.

В общем, победа Эрдогана скорее позволит «Газпрому» всего лишь сохранить турецкое направление экспорта с перспективой наращивания его мощностей, но никак не улучшить текущее положение дел. Но в сложившейся ситуации и это для акций «Газпрома» инвесторы сегодня расценили как позитив.

С точки зрения технического анализа, ближайшее сопротивление по акциям газовой монополии лежит в 4-х процентах выше текущих цен, в районе 172 рублей. До сильной поддержки 159 руб. бумаге нужно упасть на 3,6%.