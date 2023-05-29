Эрдоган выиграл у Запада

В Турции подвели итоги президентских выборов. Победу одержал действующий президент республики Реджеп Эрдоган. «Мы завершили второй тур…с поддержкой нашего народа…с помощью Всевышнего мы будем достойны вашего доверия, как это и было на протяжении 21 года», -— заявил президент. Он также добавил, что итог выборов является «праздником демократии».

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Кемаль Кылычдароглу, в свою очередь объявил о намерении продолжать бороться за демократию и назвал прошедшие выборы самыми несправедливыми за последние несколько лет, но признал их итоги. «Все инструменты были использованы на благо одной партии и одного человека…несмотря на все давление, люди проявили желание сменить авторитарный режим…Мы продолжим вести борьбу, пока в нашей стране не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова», — заявил проигравший лидер оппозиции.

Но если смена власти в Турции не ожидается в ближайшие пять лет, то об оппозиции сказать же самое нельзя. Некоторые эксперты полагают, что Кылычдароглу ждут непростые времена. Он стоит во главе оппозиции с 2010 года, и за этот период не было одержано ни одной серьезной победы на национальном уровне.

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Первые звоночки уже поступают. Одним из инициаторов возможных кадровых изменений стал однопартиец политика и мэр провинции Болу Танджу Озджан: «Мы благодарны господину Кылычдароглу за его усилия… но его обманули трое-пятеро… которые поставили свои интересы выше интересов страны…Господин Имамоглу должен немедленно возглавить Республиканскую народную партию». Сам Экрем Имамоглу пока не прокомментировал ситуацию.

«Исторический шанс»

Вместе с очередной электоральной победой Реджеп Эрдоган на этот раз получает довольно разобщенное общество. Успешный для него итог выборов не отменяет факта: это был первый случай за все время его лидерства в качестве президента, когда дело дошло до второго тура. Поддержка президента снизилась в больших городах и экономически развитых провинциях страны.

В то же время, часть обозревателей полагает, что у президента есть «исторический шанс» возродить единство нации. Так эксперт Хакан Акбас заявил: «На этот раз он и вправду оказался победителем. Однако разница в 2 млн. голосов показывает, что страна все еще разделена…Думаю, у него [Эрдогана] есть историческая возможность…объединить страну и продолжить придерживаться объединяющей повестки, которая восстановит экономику…».

Тем не менее, демография и география голосования на этих выборах практические не отличается от 2018 и 2014 годов, поэтому наличие раскола в его нынешней форме не критично для Эрдогана в данный момент. Не стоит забывать и о том, что ему удалось сохранить поддержку своего электората, несмотря на затяжной экономический кризис и несколько разрушительных землетрясений.

Поэтому каких-либо резких изменений во внутренней политике ожидать не стоит. Эрдоган свободен от избирательной кампании на следующие пять лет, а его партии удалось укрепить свои позиции в парламенте. На фоне новостей о победе президента новый антирекорд побила лира, а аналитики продолжают предсказывать крупный обвал турецкой национальной валюты. Видимо, рынок также уверен в неизменности, в том числе, денежной политики Эрдогана.

Внешнеполитический штиль?

За турецкими выборами наблюдал почти весь мир. Международная публика, впору турецкой, не смогла абстрагироваться от политических предпочтений. В США и европейских странах на протяжении нескольких месяцев пресса муссировала сценарии, согласно которым Эрдоган проигрывает выборы. Тектонических изменений в турецкой внешней политике никто не ожидал, но на возможное поражение нынешнего указывалось, как на предпочтительное для Вашингтона и Брюсселя.

Однако Эрдоган обманул эти ожидания, а значит, его внешнеполитический курс во многом сохранится. С окончанием избирательной кампании он получил преимущество перед лидерами, которых она ожидает в ближайшее время, например, президентом США Джо Байденом.

Говорить о перспективе резкой эскалации американо-турецких противоречий, пожалуй, не приходится. Но в диалоге по уже существующим проблемным вопросам (продажа истребителей F-16, вступление Швеции в НАТО, сирийский кризис) у Анкары явно будет преимущество. Несмотря на это, Байден поздравил Эрдогана с переизбранием: «Я надеюсь на продолжение сотрудничества по линии НАТО, а также по преодолению проблем двусторонних отношений и глобальных вызовов».

Поздравление от российского коллеги Владимир Путин намного теплее: «Дорогой друг, примите искренние поздравления…Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — говорится в телеграмме президента РФ.

Отношения с Москвой были одной из самых обсуждаемых тем турецких выборов, особенно в последние две недели. Это, в частности, связано с высказываниями Кемаля Кылычдароглу, обвинившего Россию в попытке вмешаться в избирательный процесс. В общем и целом, победа Эрдогана дает больше гарантий на продолжение взаимодействия Москвы и Анкары по ряду вопросов, включая энергетическую безопасность.

Так, Реджеп Эрдоган уже пообещал реализовывать проект «газового хаба», предложенный осенью прошлого года Владимиром Путиным.

«В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала "газовым хабом". Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром», — заявил Эрдоган в выступлении перед сторонниками после победы на выборах.