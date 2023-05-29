Эрдоган заверил, что российско-турецкий проект по газовому хабу во Фракии будет реализован

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал сформировать «газовый хаб», проект которого осенью прошлого года предложил Владимир Путин.

Об этом пишет «РИА Новости».

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«В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала "газовым хабом". Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром», — сказал Эрдоган, выступая перед своими сторонниками после победы во втором туре президентских выборов. Глава государства пообещал и впредь укреплять позиции Турции, инвестируя в транспорт и энергетику.

Путин и Эрдоган в октябре 2022 года договорились детально проработать вопрос о формировании в Турции газового хаба; через него в частности, можно было бы наладить поставки газа, которые раньше осуществлялись через поврежденные «Северные потоки». В апреле Анкара запустила процесс внесения поправок в законодательство по проекту, ожидается их утверждение Эрдоганом. По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, в приобретении газа через хаб заинтересованы ряд европейских стран, в частности, Венгрия и Сербия. В феврале глава Минэнерго Турции сообщил, что международный энергохаб начнет работать уже в 2023 году.

Накануне, 28 мая, в Турции состоялся второй тур выборов, ЦИК страны объявил победителем Реджепа Эрдогана, набравшего 52% голосов.