Газовая зима: европейские цены грозят уйти в минус

Цены на газ в Европе продолжили падение на прошедшей неделе, продемонстрировав на фоне слабого спроса самую продолжительную недельную полосу снижения с 2013 года. К вечеру пятницы, 26 мая, фьючерсы на TTF упали на 5,7%, до 25,75 доллара (24 евро) за мегаватт-час (МВтч). В общей сложности, согласно оценкам The Wall Street Journal, только за неделю цены на газ снизились на 15%.

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При этом, подсчитали эксперты журнала, цены на данный момент упали на 66% с начала года и на 90% с рекордно высокого уровня августа 2022 года — более 322 долларов (300 евро) за МВтч. Сейчас они находятся на самом низком уровне с начала энергетического кризиса 2021 года в Европе, пик которого был достигнут в 2022 году после начала СВО на Украине и прекращения поставок большей части российского трубопроводного газа в ЕС.

Слабый спрос со стороны промышленности и электрогенераторов в сочетании с самыми высокими запасами газа для этого сезона за многие годы привели к падению цен на «голубое топливо», пишет портал Oilprice.com. По состоянию на 24 мая хранилища природного газа в ЕС были заполнены на 66,71%, согласно данным Gas Infrastructure Europe. Такой уровень газа в хранилищах — самый высокий для этого времени года по крайней мере за десятилетие.

С другой стороны, спрос на газ ослаб на фоне мягкой весенней погоды в большинстве районов Европы и высокой выработки электроэнергии из возобновляемых источников. В промышленности потребление газа также не увеличилось, несмотря на падение цен — отчасти из-за признаков промышленного спада.

На этом фоне Bloomberg предупредил о возможности формирования отрицательных цен на газ в Европе — ситуации, когда продавцы будут вынуждены начать доплачивать покупателям. Цены на газ могут уйти ниже нуля летом, если вялый спрос не сравняется с растущим избытком предложения газа.

Тем временем в США фьючерсы на газ подешевели до 2,3 доллара за баррель с 2-месячного максимума 2,7 доллара на прошлой неделе. Это обусловлено увеличением добычи и пересмотренными прогнозами, указывающими на снижение спроса в ближайшие недели. Средняя добыча газа в 48 штатах США в мае выросла до 101,5 млрд кубических футов в сутки (bcfd), превысив апрельский рекорд.

Несмотря на меньший, чем ожидалось, объем запасов топлива, цены снизились из-за роста канадского экспорта и более мягких погодных условий. Ожидается, что спрос на газ в США, включая экспорт, снизится на следующей неделе. Экспорт из Канады начал расти, поскольку энергетические компании увеличили производство в условиях ослабления пожаров. Между тем, количество энергии, вырабатываемой ветром в США, сократилось, что привело к увеличению использования газа электрогенераторами. К тому же поставки газа на основные заводы по экспорту СПГ в США сократились из-за ремонтных работ.

Газ ушел вниз от отметки «300»

Цены на газ в Европе продолжают падать, что говорит о сохраняющейся комфортной обстановке для потребителей, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Июньский контракт на TTF опустился ниже 280 долл. за тыс. кубометров, потеряв с начала месяца более 36%. Уровень заполнения подземных хранилищ газа уверенно растет и превысил 65%.

Bloomberg уже запустил дискуссию на тему о том, может ли газ на спот-рынке стоить ниже ноля этим летом. По мнению Галактионова, ключевым фактором в этой ценовой игре выступает погодный режим, а также сокращение спроса в ЕС.

«Мы еще можем увидеть ценовые скачки в случае ужесточения погодных условий (сильная жара летом или сильные морозы зимой), но говорить о том уровне цен, который наблюдался в 2021—2022 гг., уже не приходится», — полагает эксперт.

Управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова тоже отмечает, что цены на газ на европейском рынке опустились ниже 300 долларов за 1 тыс. кубов. Происходит это на фоне заполненных в 2022 году хранилищ и сокращенного потребления странами ЕС.

При этом фьючерсы на СПГ в Азии торгуются с максимальной премией к европейским контрактам с января этого года.

Рост спроса в Азии, считает аналитик, может поставить под угрозу поставки СПГ в Европу. По мере начала сезона отбора газа из хранилищ Европы цены могут стабилизироваться, так как существенная часть спотовых поставок будет перенаправлена в Азию как на более премиальный рынок.

«В целом, мы полагаем, что цены на газ на европейском рынке в этом году в среднем будут на уровне 380—400 долларов за тысячу кубов», — говорит Екатерина Крылова.

Пора взлетать

«Медвежьи» настроения не уходят с рынка природного газа, рассказывает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Продавцы продолжают опускать котировки «голубого топлива». Шестой месяц подряд цены, с высокой вероятностью, снова закроются ниже цен открытия. Биржевые цены на газ в Европе опустились тем временем ниже 250 долл. за 1 тыс. куб. м впервые с мая 2021 года. По состоянию на 9:00 мск стоимость июньского фьючерса на хабе TTF составляла 245,2 долл. за кубометр.

Межсезонье оказывает дополнительное давление на котировки актива в рамках пониженного спроса со стороны потребителей, говорит аналитик. Отопительный сезон в Европе закончился, новый пока не начался, а жара, которая могла бы стать драйвером для увеличения энергопотребления пока отсутствует. Со стороны азиатских стран увеличения спроса не наблюдается.

Важнейшим фактором в текущей ценовой конъюнктуры является исчезновения паники или сильного ажиотажа по поводу заполнения газовых хранилищ — это создает максимально благоприятные условия баланса спроса и предложения на европейском рынке. По таким ценам европейцы могут пополнять запасы газа в хранилища, как на предстоящую зиму, так и в ожидании жары этим летом без резких колебаний котировок. Безусловно, полагает эксперт, важным будет отметить возобновляемые источники энергии (солнце, ветер), которые вырабатывают энергию и снижают зависимость от традиционных источников.

В первом квартале 2023 года совет ЕС и Европарламент договорились повысить долю ВИЭ до 42,5% к 2030 году. Текущие цены на газ включают и ожидания рецессии в мировой экономике. В период экономических спадов рынок энергоресурсов страдает от пониженного спроса. Повышение ставок, которые мы наблюдаем со стороны регуляторов в Европе и США охлаждают экономики делая деньги более дорогими.

«Нужно констатировать факт, что экономика Германии вошла в рецессию. Падение наблюдается второй квартал подряд, что означает наступление рецессии. Немецкая экономика сократилась на 0,3% в начале 2023 года. Технический сигналы перепроданности природного газа только усиливаются. Только индикатор RSI на месячном графике не сигнализирует покупку. Вместе с тем нисходящий тренд продолжается», говорит Сергей Чеврычкин.

Технические и фундаментальные факторы, указывающие на разворот тенденции или открытие длинных позиций в расчете на отскок, отсутствуют. В этой ситуауии аналитик полагает, что в ближайшее время можем увидеть цены в диапазоне 200 -250 долл. за 1 тыс. куб. м. При этом он считает маловероятным сценарий с отрицательными котировками природного газа.

«Во-первых, мы не видим данные по загруженности хранилищ на 100% ни в Европе ни США ни в Азии. Во-вторых, регуляторы и профессиональные участники рынка имеют опыт и возможности хеджировать риски повторения сценария, который был с нефтью в апреле 2020 года. Напомню, что отрицательные цены были сформированы вследствие массового закрытия позиций по поставочным фьючерсным контрактам», — поясняет Чеврычкин.

