Генпрокуратура и «Опора России» договорились на миллион

В Екатерининском зале Кремля прошла встреча Владимира Путина с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Мероприятие было приурочено ко Дню российского предпринимательства. В рамках встречи президент — уже не в первый раз — поднял тему декриминализации экономических преступлений.

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«Сегодня бизнес — гораздо шире, чем только экономическая жизнь, или, точнее сказать, не ограничивается только экономической жизнью. Возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства — это один из ключевых факторов общественной стабильности и нашего суверенитета в самом широком смысле и понимании этого слова: суверенитета технологического, промышленного да и даже культурного и ценностного», — отметил Владимир Путин.

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Президент напомнил, что именно при участии деловых кругов власти начали системно снижать административную нагрузку на бизнес, ввели оценку влияния нормативных актов на работу компаний и организаций, сократили количество проверок, упростили отчётность и подачу других обязательных сведений.

«Мы с вами в феврале прошлого года обсуждали отказ от уголовного преследования по неуплате налогов и других платежей, если задолженность полностью погашена. Также затронули тогда и сокращение сроков давности привлечения к ответственности по этим преступлениям. Здесь было непросто найти компромисс, однако такая работа проведена, соответствующие федеральные законы подписаны в марте текущего года и уже вступили в силу. В результате все оказались в выигрыше: и предприятия работают устойчивее, не попадают в зону риска, и государственный бюджет пополняется», — рассказал глава государства.

Президент добавил, что вопрос декриминализации ряда экономических преступлений требует постоянного внимания.

«Конечно, мы должны думать о тех людях, которые в предпринимательском сообществе страдают от каких-то неправомерных посягательств на их интересы, мы должны защитить всех участников этого процесса, ни в коем случае не допускать злоупотребление здесь», — отметил он.

«Вот такие, как в народе говорят, "резиновые статьи" как мошенничество, конечно, требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции. Совсем недавно мы только обсуждали этот вопрос с председателем Верховного суда, когда говорили о дальнейшей декриминализации у нас в стране. Я просил и коллег своих в администрации, в правительстве, подготовить соответствующие предложения, если это удастся всем сделать, может быть поговорить об этом и на Петербургском экономическом форуме», — сказал Путин.

На вопрос о том, в каком состоянии находится работа по декриминализации экономических статей, помощник президента Максим Орешкин ответил, что работа продвигается и скоро выйдет на решение.

Работа действительно ведется. К примеру, «Опора России» совместно с Генпрокуратурой уже подготовили предложения по снижению силового давления на малый бизнес. Предлагается изменить систему по пяти пунктам, сообщают «Ведомости».

Во-первых, изменить порядок возбуждения уголовных дел по делам об ограничении конкуренции. Предлагается сделать обязательным условием для возбуждения дела наличие претензий со стороны антимонопольных органов.

Во-вторых, повысить размер крупного и особо крупного ущерба в экономических статьях. «Опора России» считает, что порог ущерба можно поднять с 10 тыс. до 1 млн руб., Генпрокуратура также считает целесообразным такое повышение.

В-третьих, бизнес просит создать дополнительные гарантии охраны прав лиц, привлекаемых к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе в сфере предпринимательской деятельности. «Опора России» предлагает наделить прокурора обязанностью согласовывать постановление о привлечении предпринимателя в качестве обвиняемого.

В-четвертых, «Опора России» просит исключить возможность продления свыше 12 месяцев меры пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемых по экономическим статьям. Генпрокуратура это предложение поддерживает, следует из письма.

И наконец, бизнес просит смягчить законопроект о введении ответственности по преступлениям, связанным со сбытом подложных счетов-фактур и налоговых деклараций для незаконного получения налоговых вычетов.

Декриминализация должна быть взвешенной

На форуме удалось обратить внимание президента на то, что мы не имеем реальной статистики о количестве вменяемых предпринимателям ч. 1-4 ст. 159, ст. 160, с. 165 УК РФ в связи с особенностями учета и проставления кодов в карточке преступления, отмечает Екатерина Авдеева, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России».

«Отсутствие полной статистики приводит к тому, что мы не видим реального масштаба проблемы, не можем проанализировать все факторы, принять эффективные меры. Ведение такого учета будет иметь колоссальное значение для совершенствования работы в направлении защиты бизнеса от силового давления», — говорит эксперт.

Ведение обязательных дополнительных кодов в карточке преступления позволит увидеть реальную картину того, сколько субъектов предпринимательской деятельности находится в СИЗО, кто из них использовал предпринимательскую деятельность лишь для прикрытия, определить количество преступлений в разных сферах. В совокупности, уверена Авдеева, это даст возможность принимать меры и для защиты предпринимателей, и для противодействия и профилактики таких преступлений — ведь они действительно представляют угрозу для экономической безопасности.

«Такая статистика нужна и для того, чтобы оценить последствия, которыми обернется привлечение предпринимателя к уголовной ответственности для компании. Пока же анализа данных по обращениям к бизнес-омбудсменам недостаточно, — говорит Авдеева. — Важно, что президент держит вопрос защиты прав предпринимателей на контроле. Следует также подчеркнуть, что декриминализация должна быть взвешенной и сбалансированной, чтобы уголовное законодательство выполняло превентивную функцию предотвращения противоправных действий в экономической сфере.»

Но о сдерживании забывать не стоит

Тенденция на смягчение уголовного преследования для бизнеса очевидна, говорит старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Это предложение звучит уже не в первый раз. Скорее всего, в каких-то случаях уголовное наказание будет заменено штрафными санкциями. Где-то это будет совершенно правильно.

Государство собирается смягчить уголовное преследование за экономические преступления, но в то же время думает о том, как увеличить для бизнеса налоговую нагрузку, отмечает юрист. То есть, одно будет компенсировано другим. Конечно, уже сам факт ослабления уголовного преследования — хорошая новость для делового сообщества. Но как это будет работать на практике — покажет время. Для кого-то ведь угроза уголовного преследования выступала сдерживающим фактором.

«Возможно, благодаря этому сдерживанию нам удалось прийти к тому, что мы имеем сейчас. А имеем мы действительно правовое государство. Есть нюансы, но в целом законодательство соблюдается. С другой стороны, если ситуация ухудшится в плане соблюдения законодательства, ни что не мешает вернуть уголовное преследование», — говорит Петр Гусятников.