Отдать голос за комфорт

До 31 мая продлится начавшееся в середине апреля всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства, проводимое уже третий год подряд по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России. Голосование позволяет гражданам напрямую влиять на преображение городской среды с учетом своих пожеланий и потребностей. Россияне в этом году выбирают наиболее приоритетные для обустройства места в городах и поселках из более 5 тыс. объектов в более чем 1,5 тыс. муниципальных образований. Те объекты, которые получат наибольшее число голосов будут реализованы в приоритетном порядке в следующем году. В дальнейшем эти места будут служить точками притяжения местных жителей и дадут новый импульс экономической активности. Этой возможностью своим выбором участвовать в преображении среды проживания в 2023 году уже успели воспользоваться 11,5 млн. граждан.

Голоса стали «громче»

Впервые онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства прошло в 2021 году, для этого была создана специальная онлайн-платформа za.gorodsreda.ru. Если в первый год в голосовании приняли участие 9,7 млн россиян в возрасте старше 14 лет, то в прошлом году их было уже 10,7 млн. В этом году свой выбор «мест преображения» сделали уже более 11,5 млн человек и голосование еще продолжается до конца мая. «Такая вовлеченность россиян в процесс голосования говорит о том, что проект зарекомендовал себя и подтвердил доверие граждан, — отметил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин. — Жители голосуют как за объекты благоустройства, так и за конкретные дизайн-проекты преображения общественных пространств». По его словам, в этом году наиболее активно голосуют жители Кемеровской, Сахалинской, Новгородской, Астраханской, Белгородской, Саратовской и Орловской областей, а также Чеченской Республики, Республики Тыва и Красноярского края.

На сайте голосования, выбрав свой регион, вы сможете ознакомиться с объектами для благоустройства вашей территории, и отдать свой голос. Также есть возможность пройти опрос и оставить комментарий. После перехода на страницу «голосовать», вам предложат выбрать непосредственно поселение или район, после чего открываются описания местных объектов для голосования. На странице каждого объекта вы уже найдете опции для выражения своего мнения.

Отчасти число желающих лично принять участие в выборе объектов для обустройства растет за счет расширения каналов и возможностей для голосования. Помимо прямого сайта za.gorodsreda.ru платформа для голосования «Госуслуги. Решаем вместе» доступна также на сайтах муниципалитетов и в приложении у волонтеров, сопровождающих голосование в общественных местах городов и поселений. «Принять участие в этом году стало еще проще, - говорит заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов. - Теперь граждане могут голосовать при помощи платформы обратной связи на страницах государственных органов и организаций в соцсетях. В этом году граждане также могут поделиться мнением об уровне благоустройства своего города».

Парки, скверы и дворы

Изначально перечень объектов для благоустройства, составленный, как правило, с учетом предложений жителей, представляют сами муниципалитеты через региональное правительство.

Уже второй год гражданам помогают при голосовании волонтеры благоустройства, которых в этом году участвует более 84,5 тысяч человек (в прошлом 51 тысяча). Они консультируют граждан на улицах и в отдельных пунктах по правилам онлайн-голосования за проекты благоустройства. В этом году при содействии волонтеров уже собрано около 5 млн голосов россиян.

В Пермском крае определены на выбор жителей 50 общественных пространств. Те объекты, которые получают предпочтение большинства граждан, будут обустроены в 2024 году. Предварительно, большинство жителей Пермского края отдали предпочтение проекту преображения долины реки Данилиха. На втором месте - благоустройство общественных пространств в городе Чайковском, где лидирует проект обновления ул. Ленина. В Березниках прикамцы пока больше предпочтение отдают заключительному этапу обустройства «Тропы здоровья» в районе реки Быгель. Среди жителей Кунгура больше симпатий набирает проект преображения общественной территории улицы Карла Маркса, а в Соликамске - городской парк. На основе прежних результатов голосований в этом году в Пермском муниципальном округе уже преображают пять таких общественных пространств - в селах Гамово, Усть-Качка, Лобаново, Ляды и поселке Кукуштан, заверили в МинЖкХ региона.

В Ростовской области благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», благоустроено уже более 700 территорий. Отчасти это позволило региональному центру уже несколько лет удерживать позиции в топ-5 городов с самым высоким индексом качества городской среды. Как следствие, ежегодно возрастает и количество донских городов, признанных благоприятными для проживания: если еще в 2020 году таких было всего четыре, то по итогам прошлого года уже десять. Также в этом году увеличилось и число голосующих за объекты благоустройства региона, в нем приняли участие уже почти 400 тыс. человек.

Только в 2022 году в Ростовской области было благоустроено 44 общественных пространства. Наиболее значимым для самих ростовчан проектом, выбранным ранее ими для благоустройства, стал парк «Дружба», реконструкцию которого начали в прошлом году. Здесь построят новые дорожки взамен разбитых, высадят больше деревьев, кустарников и цветников, установят энергосберегающие фонари, скамейки и малые архитектурные формы.

В Волгоградской области по итогам прежних выборов граждан полностью преобразился парк Победы в городе Михайловке, где помимо общего благоустройства на центральной аллее в память о героях-земляках установили архитектурные стелы с геральдическими элементами Красной Армии, арочные светодиодные звезды, конструкции «Стена памяти» с двух сторон, скульптуры «Воин-Победитель». Здесь также оборудовали зоны семейного досуга, работы продолжаются и сейчас.

Жители регионального центра путем голосования выбрали прежде концепцию преображения парка имени Гагарина, где уже обустроены прогулочные дорожки и велодорожка, полностью приведена в порядок входная группа, «зимний театр», установлены детские городки и спортплощадки, площадки под аттракционы, павильоны для торговли, лавочки и прочее. В Волгоградской области уже приняло участие в голосовании почти 100 тысяч местных жителей. В этом году пока лидирует проект благоустройства проспекта Металлургов. В Волгограде - это старейшая улица города рядом с крупнейшим металлургическим предприятием города - завода «Красный Октябрь». Отчасти в этом заслуга самих жителей проспекта: в этом году они устроили субботник, в ходе которого агитировали прохожих отдать голос за реконструкцию проспекта. Местные жители оказались самыми активными в регионе, неоднократно проводят собрания, встречи и даже субботники, чтобы обсудить важность благоустройства данной территории. «Еще осенью 2021 года проект данной территории был впервые презентован жителям. Тогда он нашел поддержку со стороны тысяч волгоградцев, проживающих вблизи проспекта Металлургов. Больше года мы местные активные жители нашего района и команда архитекторов и проектировщиков города работали над доработкой проекта. Были учтены все пожелания горожен от благоустройства пешеходных дорожек установок до зон активного отдыха, таких как: детские площадки, уличные тренажеры и воркаут зон. Сейчас проект участвует в голосовании. В нем также предусмотрено озеленение территории, сегодня мы решили также внести свой вклад в данный процесс. Надеемся, что настойчивость и активность жителей нашего района позволит победить в конкурсе и реализовать этот масштабный проект уже в следующем 2024 году», - поделился житель Краснооктябрьского района и общественный деятель Волоцков Алексей.

Всего же сейчас в Волгоградской области в 38 муниципальных образованиях реализуется благоустройство территорий при активном участии жителей в их выборе. А с 2019 года благоустроено 513 общественных и 95 дворовых территорий. Как заверили в комитете ЖКХ Волгоградской области, за 2 года будет создано еще 257 новых благоустроенных пространств и к концу 2024 года их общее число составит 865.

Популярные у людей городские пространства всегда могут стать также местами экономической и туристической привлекательности, при грамотном, многофункциональном благоустройстве. «С каждым годом все больше россиян принимают участие в решении вопросов развития своих городов. Благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» преображаются скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, — говорит министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. — Всего по нацпроекту в нашей стране благоустроено уже более 55 тыс. территорий, в том числе 32,8 тыс. дворовых и 22,7 тыс. общественных пространств. Сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих горожан».

Всероссийское онлайн голосование за новые объекты благоустройства россиянам дает возможность влиять на инфраструктуру своих городов. Повышая влияние их голосов на решения региональных властей.