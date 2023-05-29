Основатель Nvidia: искусственный интеллект сделает каждого программистом

Основатель и владелец крупнейшего производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг приветствовал окончание так называемого «цифрового неравенства». По его мнению, сейчас компьютерным программистом может стать каждый, потому что для этого необходимо лишь дать команду компьютеру, т.е. искусственному интеллекту (AI).
После сверхмощного ралли на прошлой неделе рыночная капитализация Nvidia выросла почти на 190 млрд долларов, в результате чего компания Дженсена Хуанга стала самым дорогим и ценным производителем полупроводников. Nvidia оказалась главным поставщиком чипов и других компонентов, необходимых для развития AI. На чипах Хуанга сейчас, в основном, работают главные сейчас сервисы искусственного интеллекта типа ChatGPT.
Смелое заявление о том, что искусственным интеллектом может руководить даже «кухарка», Дженсен Хуанг сделал на форуме Computex, который прошел на его родном Тайване. Он уверен, что именно AI возглавляет проходящую сейчас компьютерную революцию.
«Нет никаких сомнений, что мы находимся сейчас в новой компьютерной эре,- заявил он, выступая перед участниками форума.- Во время каждой компьютерной эры можно делать то, что было невозможно раньше. Сейчас этой новинкой является искусственный интеллект. Барьер, отделяющий всех от программистов, становится все ниже и ниже. Мы ликвидировали цифровое неравенство. Сейчас любой человек может стать программистом – для этого нужно всего лишь сказать компьютеру несколько слов. Пользоваться искусственным интеллектом несложно, поэтому прогресс сейчас протекает с огромной скоростью. AI затронет буквально все отрасли и сектора промышленности».
Чипы Nvidia помогли, например, компании Microsoft Corp добавить «человеческое лицо» его поисковому двигателю Bing. Хуанг продемонстрировал слушателям, на что способен AI. Он попросил его разработать программу для написания коротенькой песни, прославляющей вклад Nvidia в развитие искусственного интеллекта. Причем, команда оказалась действительно очень простой и доступной любому, даже «кухарке».
Дженсен Хуанг рассказал о сотрудничестве Nvidia с рядом компаний, включая крупнейшую на планете рекламную компанию WPP, который генеративный AI будет помогать ей разрабатывать цифровую рекламу.