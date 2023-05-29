Основатель Nvidia: искусственный интеллект сделает каждого программистом

Основатель и владелец крупнейшего производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг приветствовал окончание так называемого «цифрового неравенства». По его мнению, сейчас компьютерным программистом может стать каждый, потому что для этого необходимо лишь дать команду компьютеру, т.е. искусственному интеллекту (AI).

После сверхмощного ралли на прошлой неделе рыночная капитализация Nvidia выросла почти на 190 млрд долларов, в результате чего компания Дженсена Хуанга стала самым дорогим и ценным производителем полупроводников. Nvidia оказалась главным поставщиком чипов и других компонентов, необходимых для развития AI. На чипах Хуанга сейчас, в основном, работают главные сейчас сервисы искусственного интеллекта типа ChatGPT.