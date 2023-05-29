Хачатурян-гала

3 июня в Большом зале Московской консерватории состоится праздничный концерт, посвященный юбилею советского композитора Арама Хачатуряна. Гала-концерт пройдет в преддверии 120-летия гениального классика, объединившего традиции музыкальных культур востока и запада. В программе вечера -- произведения, прославившие композитора на весь мир: Сюита из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад», Концерт для скрипки с оркестром, а также знаменитые симфонические сюиты из балетов «Гаянэ» и «Спартак». Концерт пройдет в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра, за дирижерский пульт встанет один из самых востребованных молодых российских дирижеров Константин Чудовский.

Темпераментная. Образная. Колоритная. Красочная. Именно так чаще всего характеризуют музыку этого прекрасного композитора. «Я рос в атмосфере богатейшего народного музыкального быта, жизнь народа, его празднества, его обряды, горести, радости, красочные звучания армянских, азербайджанских и грузинских напевов в исполнении народных певцов и инструменталистов — все эти впечатления юных лет глубоко запали в мое сознание», - делился секретом сам Хачатурян. Взрывная энергия «Танца с саблями», мгновенно покоряющего острыми гармониями и своим вихревым темпом, проникнутая нежным чувством колыбельная Гаянэ, гибкая мелодия романтического вальса из «Маскарада» и завораживающее своей чарующей магией Адажио из «Спартака» -- этому композитору удавалось передать самые разные оттенки чувств и настроений. Его умение комбинировать утонченные восточные мелодии и жгучие ритмы Кавказа с традиционными европейскими формами восхитило весь мир. За что бы он ни брался, получалось эффектно, щедро и жизнеутверждающе. Эта музыка, полная чувственности, огня и страсти, подарит зрителям роскошь открытых эмоций и ярких красок и увлечет в фееричный и праздничный водоворот жизни.

Константин Чудовский — российский дирижёр, лауреат молодёжной премии «Триумф» (2011), приглашенный дирижер Большого театра, главный дирижёр театра Урал Опера Балет (с 2019) и художественный руководитель и главный дирижёр Государственного Кремлевского оркестра (с 2020). Окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных по специальности «дирижер хора» (класс профессора В.А. Богдановской) и Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (класс профессора Г.Н. Рождественского). В репертуаре дирижера более 30 оперных и балетных спектаклей, а также симфоническая музыка.

Государственный Кремлевский оркестр, созданный в 2019 году, находится в ведении Управления делами Президента Российской Федерации. В числе главных задач молодого коллектива – участие в официальных мероприятиях государственного значения и важнейших общественно-политических событиях, а также активная популяризация русской классической музыки.