«Кирилл» и «Мефодий»: в Калининграде добыли уникальные янтарные самородки

Два самородка весом более 1 кг каждый добыли на Калининградском янтарном комбинате госкорпорации «Ростех». Редкие образцы янтаря были найдены 24 мая, в День славянской письменности и культуры, поэтому их назвали «Кириллом» и «Мефодием», сообщили в пресс-службе «Ростеха».

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«Самородки "Кирилл" и "Мефодий" были добыты в янтареносном пласте Приморского карьера и показали на весах 1088 граммов и 1232 грамма соответственно. Каменные "братья" стали четвертым и пятым самородками, добытыми в этом году на Калининградском комбинате. Ежегодно на Приморском карьере таких крупных образцов сукцинита добывается не более 20», — сообщили в «Ростехе».

Как пояснила специалист-геммолог Калининградского комбината Анна Дугина, каждый образец самородка уникален, и все его особенности вносятся в технический паспорт. Несмотря на то, что камни добыты в одном месте, их параметры существенно отличаются. Если «Кирилл» – это прямоугольный монолит с плотной структурой, то «Мефодий» представляет собой немонолитный кусок янтаря искаженной овальной формы с рыхлой структурой.

Самородком по стандарту предприятия признается янтарь весом более 1 кг. Обычно их покупают переработчики и коллекционеры. С начала года на комбинате были добыты пять самородков, первые три получили имена «Студенческий», «Афганец» и «Гламурный».