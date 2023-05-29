Минфин выделил 8 млрд рублей для выплаты по евробондам

Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. Средства в размере 8 млрд рублей (эквивалент $71,3 млн и €26,5 млн) поступили в Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в сообщении ведомства.

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«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году (ISIN: RU000A0JWHB2, RU000A0JWHA4) в сумме 5,7 млрд руб. (эквивалент 71,3 млн долл. США) и в 2036 году (ISIN: RU000A1034K8) в сумме 2,3 млрд руб. (эквивалент 26,5 млн евро) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — сообщили в Минфине.

Ссылаясь на указ президента РФ от 22 июня 2022 года «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте», предусматривающий выплаты по евробондам в рублях, Минфин счел обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполненными в полном объеме.