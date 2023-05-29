Минобороны РФ рассказало о групповом ударе по украинским аэродромам

Министерство обороны России рассказало о нанесении удара высокоточным оружием по украинским объектам на аэродромах.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что поражены командные пункты, радиолокационные посты, а также авиатехника и хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.

В районах населенных пунктов Синьковка (Харьковская область) и Розовка (ЛНР) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, указывается также в сообщении министерства. На Донецком направлении потери противника составили до 145 боевиков, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также две гаубицы Д-30, отмечается в сводке ведомства.

В Херсонской области под населенным пунктом Берислав поражен ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны; в ДНР в районе Авдеевки поражены командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ; в районе сел Отрадное и Максимильяновка уничтожены три украинских склада боеприпасов.

Также сообщается, что средствами ПВО в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.