Мишустин сообщил о рекордно низком количестве проверок предприятий

Число проверок бизнеса в России снизилось до исторического минимума.

Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что в прошлом году был введен мораторий на проверки — они проводились в отношении ограниченного круга предприятий и лишь в исключительных случаях, таких как угроза жизни и здоровью людей.

«В итоге число таких мероприятий снизилось до исторического минимума — менее 340 тысяч. Из них в отношении МСП — лишь треть», — констатировал премьер.

Глава кабмина отметил, что со стороны бизнеса в этих условиях наблюдался ответственный и добросовестный подход к работе. «Этого удалось добиться в том числе за счет переориентирования контролеров на профилактическую работу. Было проведено более 560 тыс. таких визитов, но когда предпринимателям помогали, объясняли, как сделать правильно, а не штрафовали», — пояснил Михаил Мишустин.

В марте премьер-министр подписал постановление, в соответствии с которым в ближайшие восемь лет плановые проверки бизнеса будут проводиться только на объектах, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, а также опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений II класса опасности.