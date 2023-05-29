МВД России объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск

В базе данных МВД России появилась информация о розыске американского сенатора Линдси Грэма.

Статья по теме: «Напрасно он так»: Медведев припугнул сенатора США судьбой Кеннеди

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывается в карточке дела.

Уголовное дело возбуждено по поручению председателя СК Александра Бастрыкина после того, как в Сети разошлась видеозапись Грэма с Владимиром Зеленским, на которой сенатор якобы заявил, что «русские умирают» и США «еще никогда не тратили деньги так удачно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию большим позором для Вашингтона; в МИД РФ заявили, что высказывания американского сенатора можно сравнить с прошлыми инвестициями США в Третий рейх.