Ощущение тепла: топ-8 летних фестивалей

Фестиваль «Красная площадь»

Главный книжный фестиваль страны «Красная площадь» пройдет со 2 по 6 июня. Фестивальные шатры и площадки для мероприятий разместятся на всем пространстве Красной площади от Исторического музея до храма Василия Блаженного, а также в помещениях ГУМа — около четырехсот издательств со всей России представят здесь свои лучшие книги и новинки как для взрослых, так и для детей и подростков.

Уже по традиции одним из главных событий фестиваля станет суперфинал международного конкурса юных чтецов «Живая классика», который пройдет 3-го июня. В жюри актер Дмитрий Дюжев, детская писательница Тамара Крюкова, актёр Игорь Скрипко, писатель-фантаст Дмитрий Емец и декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов. Ведущий суперфинала - Александр Олешко. Суперфинал «Живой классики» - это всегда невероятные эмоции для взрослых и детей от известных литературных текстов, которые оживают в прочтении школьников.

Когда: 2-6 июня

«Сады и люди»

В августе сквер «Экспо» у Северного входа ВДНХ станет точкой притяжения для всех, кто мечтает об идеальных газонах и великолепных цветниках. В этом году тема фестиваля ландшафтного искусства «Сады и люди» - «Бабье лето». Так что готовьтесь увидеть необычные и яркие конкурсные работы. А заодно загляните в Зеленый лекторий, где с мастер-классами выступят известные ландшафтные архитекторы. В рамках познавательного проекта «Огород в огороде» дети узнают, как и из чего создать собственный садик. Кстати, приходить сюда можно и утром и днем, но вечером, когда включится подсветка, фестивальное пространство будет выглядеть особенно эффектно. Можно записаться на вечернюю экскурсию и совсем по-новому увидеть авторские сады.

Когда: 11-20 августа

«Русское поле»

Ежегодный фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет с столице в двенадцатый раз. Традиционно в нем примут участие коллективы со всех регионов страны. На территории музея-заповедника «Коломенское» развернутся тематические площадки, где можно познакомиться с декоративно-прикладным искусством и народными ремеслами, узнать историю народных инструментов, познакомиться с туристическими маршрутами, попробовать национальные блюда, посмотреть выступления творческих коллективов. А еще – полюбоваться коллекциями одежды и аксессуаров российских дизайнеров и даже научиться делать чернила по рецептам XVIII века. Как и каждый год, организаторы фестиваля готовят для москвичей и гостей столицы удивительные рекорды, интересные конкурсы и большой гала-концерт с выступлениями звезд отечественной эстрады.

Когда: 19-20 августа

Фестиваль исторических садов

В шестой раз на территории Воздушных садов в «Царицыно» появятся 15 временных садов, созданных под впечатлением от мифов и легенд. Тайны и символы, старинные предания – каждая конкурсная работа будет похожа на великолепную зеленую метафору, которую предстоит разгадать гостям фестиваля. Познакомиться с экспозицией можно будет и во время тематических экскурсий. Также для посетителей будет работать лекторий с уютной лаунж-зоной. По традиции в дни работы фестиваля пройдет Зеленый своп, на котором можно обменяться растениями, и Керамический пикник – художники, работающие с этим материалом, будут рассказывать о своих работах.

Когда: 25 августа- 3 сентября

«Золотое кольцо России»

Даже те, кто не раз бывал в городах Золотого кольца, откроют для себя на этом фестивале нечто новое. Привычные достопримечательности, храмы, реки и озера его участники увидят с высоты птичьего полета. Федерация воздухоплавания Ярославской области проводит в течение лета несколько фестивалей, один из них – в Переславле-Залесском. Точное место встречи сообщают накануне, и затем несколько дней совершает полеты на воздушных шарах: утром и вечером – зрители совершают невероятное по красоте путешествие над древним городом и его окрестностями. Фотографии из полета получаются невероятно красивые.

Когда: 19-23 июля

«Архстояние»

Главное, что нужно знать об «Архстоянии» - приехав в Никола-Ленивец, не нужно никуда торопиться. Проведете вы здесь день или три, это время поможет вам разложить все по полочкам, найти гармонию и наладить расстроенные нервы. К тому же в этом году тема «Архстояния» - «Игра в предсказания». Существующий бурный информационный поток не позволяет ясно увидеть будущее, так почему бы не обратиться к предсказаниям и заглянуть в работы художников как в магический шар? Начать можно прямо сейчас и воспользоваться метафорическими картами, которые для фестиваля придумали художницы Ляля Ваганова, Соня Шпигель и Соня Уткина.

Когда: 28-30 июля

Фестиваль уличных театров в Суздале

Древний Суздаль похож на живую декорацию. Аккуратный, ладный: хочешь – фильмы снимай, а хочешь – представляй картины из купеческой жизни. Или – сделай его сценой для фестиваля уличных театров. На улицах, во дворах, в галереях и даже на лугах будут что-то разыгрывать: зрителей ждут буффонада, театр кукол, цирковое искусство, импровизации и много чего еще. Питерский Хор Дурацкого привезет в Суздаль представление «Это ж опера!», «Сашины сказки» покажет театр Vokrug, Руслан Риманас и Театр клоунады «Балагур» из Казани – постановку «Жизнь Н…» о бродячем артисте, а московский «Мутум-Театр» - уличное действо «Хармсианский человек». А еще Владимиро-Суздальский музей-заповедник привезет “Аленький цветочек” столичного театра “О” и музыкальный спектакль “Как Акулина Гавриловна Михайлу Дмитрича женила” московского коллектива “Вертикаль”, из Владимира приедет областной театр кукол с постановкой “Собор. Белокаменная фантазия”.

Когда: 17 июня

«Русская Тоскания»

Танцы на берегу озера Тосканка, парад самых необычных и самобытных лодок, народные гуляния – гостей фестиваля ждет полное погружение в историю старинного городка Ворсма и знакомство с его легендами и преданиями. Ценители живописных видов наверняка оценят местные пейзажи, на которые хочется любоваться, наблюдая за игрой солнечных лучей на водной глади, а поклонники историй о ратных подвигах вдохновятся Богатырскими битвами на мечах.

Когда: 14-16 июля