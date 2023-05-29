Первый международный кинофестиваль «Грачевский»

С 1 по 4 июня в Московском Доме кино пройдет кинофестиваль «Грачевский», созданный в память о бессменном руководителе киножурнала «Ералаш», станет новым этапом в развитии современного детско-юношеского кино. Эта инициатива позволит новому поколению кинематографистов заявить о себе, познакомит детей и подростков с актуальными фильмами. Кинофестиваль также призван почтить память Бориса Грачевского, одного из основоположников детско-юношеского юмористического кино.

Инициатива следует глобальному тренду на рост производства фильмов и сериалов о жизни детей и подростков. Российское киноискусство не осталось в стороне, и МКФ «Грачевский», продолжая традицию «Ералаша», познакомит юных зрителей с достижениями кинематографа в этой сфере.

В рамках фестиваля будут реализованы пять конкурсных направлений. Среди них: международные конкурсы полнометражных, короткометражных игровых фильмов и документальных фильмов, конкурс на лучший сценарий и онлайн-конкурс среди фильмов детских киностудий.

Также в программе — профессиональные дискуссии и мастер-классы действующих практиков, слушателем которых может стать любой желающий. Первый день будет отмечен показом короткометражного документального фильма «Дядя Боря Ералаш», созданного режиссером Евгением Юликовым. Он посвящен истории жизни и творчества легендарного художественного руководителя сатирического киножурнала, Борису Грачевскому. Фильм рассказывает о детстве будущего режиссера, о том, как ему удавалась работа с юными актерами и каким они запомнили этого выдающегося человека.

Эксклюзивная международная программа фестиваля познакомит с новинками кино под руководством профессионалов своего дела — экспертов рынка детских и подростковых проектов. Это научит молодых кинодеятелей превращать свои идеи в рабочие кейсы. Работы, представленные на конкурсах, будут оценены ключевыми игроками индустрии: кинорежиссерами, операторами, актерами, сценаристами, продюсерами и не только. Также на фестивале юных кинодеятелей ждет творческая встреча с Дмитрием Дибровым, шоуменом, продюсером и режиссером — он поделится секретами своего успеха и источниками вдохновения.

На Кинофестиваль было подано 400 сценарных заявок и 1 000 картин. Участниками кинофестиваля «Грачевский» станут представители 15 стран мира, в том числе 70 киношкол. Целью проведения кинофестиваля стало создание будущего индустрии вместе с партнерами и новым поколением кинодеятелей, поощрение кинематографистов, развивающих детско-юношескую тему, и создание площадки для обмена опытом между авторами фильмов и педагогами молодежных студий.