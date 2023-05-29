Тихие, игристые и крепленые: «Почта России» подготовилась к доставке вин

В логистическом центре «Почты России» побывала делегация комитета по экономической политике Госдумы, чтобы ознакомиться с условиями, в которых будет храниться вино до его доставки получателям. Визит депутатов состоялся перед рассмотрением в первом чтении законопроекта, запускающего эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве и Подмосковье. Планируется, что эксперимент пройдет с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026-го. Через специальный подраздел на сайте «Почты России» жители столичного региона смогут приобретать тихое, игристое и крепленое вино, произведенное из выращенного на территории России винограда, сообщили в пресс-службе компании.

Статья по теме: «Почта России»: не послать ли к вам гонца?

«Депутаты осмотрели фулфилмент-зону, где компания оборудовала отдельное пространство с постоянным температурным режимом, благоприятным для хранения вина. Представители "Почты России" рассказали об организации процесса доставки и отметили, что каждый клиент будет проходить верификацию по возрасту в соответствии с законодательством перед тем, как получить заказ. Все продажи будут фиксироваться в ЕГАИС», — сообщили в «Почте России».

В компании уже наладили взаимодействие с профессиональными участниками рынка, в том числе производителями вина и регуляторами. Кроме того, разработан проект специализированного сайта-витрины с винами, который можно будет запустить, когда нормативные изменения вступят в силу. Уточняется также, что доставка продукции будет возможна не ранее чем через 24 часа после оформления заказа.

«Сегодня мы с коллегами убедились, что логистический почтовый центр "Почты России" во Внуково — это современный хаб с автоматизированной сортировкой посылок и почтовых отправлений, а также со складскими зонами для хранения и обработки заказов. Здесь оборудовано отдельное пространство с постоянным и комфортным для хранения вин температурным режимом. Продуманы логистические цепочки доставки российских вин от производителя или торгового дома до вручения потребителю. В целом, можно отметить высокую готовность к началу эксперимента у оператора», — отметил депутат Сергей Алтухов.

