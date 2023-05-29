Правительство меняет стратегию развития малого бизнеса

Заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства прошло в понедельник, 29 мая в московском технопарке «Калибр». Всего в столице 51 технопарк, особенностью «Калибра» является концентрация малых инновационных студенческих предприятий, создающих мультимедийные продукты, среди которых и ПО, востребованное для государственных онлайн-ресурсов по поддержке предпринимателей.

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Целью заседания, которое состоялось после экскурсии по технопарку, было обсуждение поправок в Стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, которые по поручению президента подготовили Минэкономразвития и «Корпорация МСП». Но само место проведения совещания обязывало уделить внимание и поддержке юных предпринимателей, которых к тому же допустили на заседание.

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Миллион для семиклассника

«В России меры поддержки юношеского предпринимательства выстроены, я считаю, очень неплохо, — сказал Михаил Мишустин. — Ребята в возрасте с 14 до 18 лет могут получить гранты на старт своего бизнес-проекта размером полмиллиона рублей, а в северных регионах — миллион рублей».

В Мурманской области, на Чукотке или Ямале 14-летний семи-или восьмиклассник действительно может получить под толковый бизнес-план миллион рублей. «И таких случаев много, — сообщил премьер. — Ребят, которые получили эту форму поддержки, в 2022 году было более, чем 4 200, а еще 2 700 победителей всероссийского конкурса молодежных инноваций стали обладателями грантов до 1,5 млн рублей. Это когда есть не только бизнес-проект, но и инженерное решение».

Есть и региональные формы поддержки, продолжил Мишустин. Например, на Северном Кавказе предприниматели от 14 лет получают по полмиллиона из бюджетов республик. Но это — для школьников. А для студентов (от 18 лет) существуют две большие программы. Одна из них — «Умник» дает гранты на НИОКР, их размер может зависеть от масштаба разработки, а другая выделяет по миллиону на студенческий стартап.

По всей стране создаются и студенческие лаборатории. Сейчас их, по словам премьера, уже 740, а к концу года будет 900. Они проводят исследования в области биологии, медицины, физики, робототехники, но являются не просто научной площадкой, а бизнесом.

Кроме того, ничто не мешает юным участвовать и во взрослых программах поддержки МСП. Этим программам и будет посвящена львиная доля поправок в Стратегию развития до 2030 года.

Проверки на историческом минимуме

Начиная обсуждение проблем взрослого, но малого бизнеса, Михаил Мишустин рассказал о том, что правительством уже сделано для его поддержки.

«Действует целая система мер помощи: специальные условия кредитования, гарантии по займам, в прошлом году предприниматели получили около 1,2 трлн рублей по льготным ставкам. Год назад были усилены стимулы для наращивания спроса на продукцию предпринимателей. Например, увеличена квота по закупкам у МСП для государственных компаний — с 20 до 25%. Крупнейшие заказчики направили на это свыше 7 трлн рублей», — перечислил премьер.

Кроме того, в 2022 году ввели в эксплуатацию автоматизированную упрощенную систему налогообложения для компаний с численностью сотрудников до пяти человек и годовым доходом до 60 млн рублей, а почти все предприятия общепита, кроме самых крупных, освободили от НДС.

Чтобы снизить административную нагрузку, введен мораторий на проверки бизнеса. Они в 2022 году проводились в исключительных случаях — при угрозе жизни и здоровью граждан — и лишь в отношении ограниченного круга предприятий. Число таких мероприятий снизилось до исторического минимума — менее 340 тыс. Из них в отношении МСП — лишь треть. В этом году будет не более 300 тысяч проверок.

В итоге численность россиян, занятых в МСП, по итогам последнего квартала прошлого года превысила 28 миллионов человек, включая 7,5 млн самозанятых, количество которых за год выросло на 4 млн человек.

Завершив свой обзор, Михаил Мишустин предложил доложить о перспективах развития малого и среднего бизнеса и поправках в Стратегию министру экономического развития Максиму Решетникову.

МСП нужно стремиться снять панцирь

«Задача следующего этапа, то есть до 2030 года, — используя накопленный опыт, выйти на качественный рост малого и среднего бизнеса прежде всего за счет акселерации, роста уже действующих предприятий, — сформулировал главный тезис Решетников. — А для этого необходимы условия, чтобы компании более активно, безболезненно, не боясь, переходили из одной категории в другую — из ИП в микробизнес, из микробизнеса в малый бизнес, из малого в средний, и дальше тоже не останавливались на среднем бизнесе, чтобы у нас статус МСП не был таким панцирем, как у черепахи, который в какой-то момент защищает, а потом сдерживает».

По мнению главы Минэкономразвития, требуется выделить четыре переходных момента для растущего бизнеса, когда государство должно оказывать поддержку в приоритетном порядке. Первый приоритет — помочь «выжить» начинающим предпринимателям. «По статистике у нас в течение первых двух лет 51% МСП закрывается», — сообщил Решетников. Чтобы они уцелели в бизнесе, им нужен облегченный доступ к микрозаймам.

Второй момент жизни субъекта МСП, если он прошел через первый, - перешагнуть категорию микропредприятия. «Лишь 3% МСП переходят из микро в малые предприятия», — констатировал министр. В этот момент предприниматель должен перейти с упрощенной системы налогообложения на обычную, и такой барьер его останавливает. Впрочем, как помочь взять этот барьер, министр не сказал.

Третий приоритетный момент — переход предприятия в производственные отрасли растущего спроса. На этом этапе требуется закупать оборудование, нанимать квалифицированных работников. «Для льготного кредитования нужно использовать новый, очень эффективный механизм зонтичных поручительств, который не требует в моменте больших бюджетных затрат, но позволяет расширить кредитование за счет того, что мы делим риск вместе с банками, и в результате банки начинают кредитовать те предприятия, которые без этого никогда бы до кредитов не добрались», — говорит Решетников.

«Еще один, четвертый новый приоритет: предлагаем ввести понятие категории МСП+. Это юридические лица, которые уже выросли из сектора МСП и продолжают развиваться. Но если они выйдут из категории МСП, то сразу лишатся всех мер поддержки, льгот, преференций, и могут деградировать, — отмечает министр экономического развития. — Таких предприятий не так много, можно сохранить им поддержку и дать возможности для роста, продолжая считать их МСП. Поэтому предлагаем в нашу Стратегию до 2030 года этот сегмент отдельно включить».

Реальность и перспективы

После министра перед премьером выступили руководители нескольких малых предприятий из технопарка «Калибр». Всех объединяет одно: бизнес их успешен и на разных этапах они получали помощь от государства. Но они доложили, что получить эту поддержку было не просто, и им известны многие, кому не удалось получить господдержку и сохранить бизнес.

Выступили и представители отраслевых бизнесов, не имеющих отношения к технопарку. Они тоже просили за других. Например, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отметил, как благотворно на ресторанном бизнесе сказалось освобождение от НДС, и посочувствовал предпринимателем из тех отраслей, где подобной преференции нет.

От лица всего малого и среднего предпринимательства слово взял президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Он привел цифры, которыми с организацией поделилась ФНС.

«Вклад малого бизнеса в ВВП России в 2020 году был 22 трлн рублей, а в прошлом году, хотя ФНС ее еще не озвучила, но сказала нам, что предположительно этот вклад уже достиг 30 трлн рублей, — рассказал Калинин. — В 2020 году предприятия МСП заплатили в бюджеты всех уровней 3, 2 трлн рублей, а в 2022 году — уже 4,7 тлн рублей. Это — следствие разумной фискальной политики: поощрять тех, кто работает легально».

Однако, по мнению предпринимателя и общественного деятеля, работе «в белую» мешают единые правила отнесения бизнесов из разных отраслей к числу МСП, и общие правила уплаты налогов для всех отраслей. Эта уравниловка без учета отраслевой специфики вредит и развитию, и легальности.

«Правительство предусмотрело специфику только для некоторых: IT, общепита, швейных цехов. Но это делали разовыми законами или экспериментальными временными нормативами. Лучше специфику учесть сразу для каждой отрасли», — предложил Калинин, но Михаил Мишустин с ним не согласился:

«Если мы так сделаем, то на каждую компанию выпадет дополнительная нагрузка — доказывать, что она занимается именно этой деятельностью, и не другой. А ведь малые предприниматели часто ведут несколько разных видов экономической деятельности», — сказал премьер.

Михаил Мишустин закончил обсуждение таким обещанием: «Я услышал много предложений, мы их проанализируем и подготовим конкретный план действий, как поддержать пятилетку предпринимательства, предложенную президентом».

По словам премьера, доля малого и среднего бизнеса в ВВП пока еще не велика, но в нем заняты уже миллионы граждан, и это очень важно.

«Все необходимо сделать, чтобы количество предпринимателей росло, и им было удобно работать, потому что я абсолютно уверен: малый бизнес станет катализатором, драйвером не только экономического развития России, но и экономического и промышленного суверенитета нашей страны», — сказал Михаил Мишустин.