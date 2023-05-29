Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

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ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997-м. Страны НАТО не ратифицировали обновленную версию договора, решив придерживаться его изначальных положений, в которых устанавливаются нормы для обычных вооружений из расчета баланса между Североатлантическим альянсом и Организацией Варшавского договора. В марте 2015 года РФ приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, однако юридически продолжала числиться участником договора.

Президент РФ внес инициативу о денонсации ДОВСЕ в Госдуму 10 мая 2023 года, вскоре нижняя палата одобрила документ, а 25 мая его поддержал Совет Федерации. В законопроекте указывалось, что положения договора устарели, а само соглашение «утратило связь с действительностью», в частности, из-за расширения НАТО.