Российские военные уничтожили взвод ВСУ с помощью системы «Солнцепек»

Тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» уничтожила взвод украинских боевиков на Донбассе.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения РХБ защиты группировки войск "Запад" ударами из ТОС "Солнцепек" уничтожили до взвода военнослужащих противника», — заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Как рассказал «РИА Новости» командир расчета ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа с позывным Урал, цель была поражена с первого выстрела. По его словам, это была обычная работа по уничтожению противника. Командир отметил, что средний расход в настоящий момент составляет один-два термобарических снаряда на цель, чему способствует боевой опыт, повышение точности и эффективности стрельбы.

ТОС «Солнцепек» — советская и российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя в том числе легкобронированной и автомобильной техники, а также для уничтожения живой силы противника. Боеприпас с термобарической боевой частью выбрасывает в виде аэрозоля специальное горючее; получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.