Сборы кинопроката в январе — мае 2023-го в 1,5 раза превысили сборы за весь прошлый год

В текущем году сборы кинопроката в России составили 21,2 млрд руб., что в полтора раза превышает показатель за весь 2022-й.

Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«С начала 2023 года сборы кинопроката в Российской Федерации составили 21,2 млрд рублей, это 57% от сборов за весь 2022 год. Только за пять неполных месяцев 2023 года сборы российского кино уже составили 16,7 млрд рублей, а это превышает годовой объем сборов отечественного кино за последние восемь лет», — приводит слова Любимовой пресс-служба министерства.

Подчеркивается, что самый значительный вклад в российский кинопрокат в 2023 году внесла семейная кинолента «Чебурашка», общие сборы которой составили 6,8 млрд руб. Фильм стал самым кассовым в истории отечественной киноиндустрии — за период с января по май 2023 года он обеспечил 41% сборов российского кино и 32% совокупных сборов рынка кинопроката РФ.

На второй строчке среди самых кассовых фильмов в российском прокате в январе-мае 2023 года оказался космический блокбастер «Вызов», собравший 1,6 млрд руб., уточнили в ведомстве.