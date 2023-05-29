Товары собственных марок сетей значительно повлияли на рост среднего чека

Потребители сейчас все чаще отдают предпочтение продукции СТМ (собственных или сетевых торговых марок). По данным исследования, которое провели специалисты Роскачества и Ромир, за последние четыре года доля расходов россиян на такие товары увеличилась в полтора раза, что оказало влияние и на рост среднего чека. Эксперты объясняют это хорошим уровнем качества продукции, сообщается на сайте исследовательского холдинга Ромир.

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«В сегменте товаров повседневного спроса в России с 2019 года наблюдается устойчивый рост доли расходов на продукцию СТМ: за четыре года она увеличилась с 5,2 до 8,1%. При этом СТМ влияют на рост чека: с 2021 по 2022 год в продуктовой рознице сумма среднего чека, в котором есть СТМ-товары, увеличилась на 28,4% в сопоставимых ценах, тогда как сумма среднего чека без СТМ-товаров практически не изменилась. Длина чека (количество SKU) с присутствием СТМ возросла на 131,1%», — сообщили в Ромир.

Приобретать продукты сетевых торговых марок готовы сейчас две трети россиян. Более половины опрошенных граждан покупают под марками СТМ хлебобулочные изделия и бакалею, еще 47% — хозяйственные товары и яйца, 44% – молочные продукты, 43% – фрукты, овощи, грибы, воду, соки, напитки, кондитерские изделия и товары личной гигиены.

«Растущая популярность СТМ – один из главных трендов последних лет в ретейле. Спрос на них обусловлен несколькими факторами. Во-первых, ценовой доступностью, что на фоне снижения реальных доходов населения для многих покупателей становится решающим фактором. Также значимую роль играет растущая лояльность покупателей к ретейлерам – владельцам марок и доверие к самим маркам, многие из которых присутствуют на полке уже не первый год, активно расширяются на новые категории и поддерживаются ритейлерами. Если 10 лет назад потребители настороженно относились к СТМ и зачастую воспринимали их как дешевую и, соответственно, менее качественную альтернативу товарам известных марок, то сейчас уже во многих категориях СТМ успешно конкурируют с именитыми брендами», — отметила директор по работе с клиентами исследовательского холдинга Ромир Анастасия Сидорина.

В 2022–-2023 годах специалисты Роскачества исследовали 132 товара СТМ. Максимальные пять баллов получили 23% проверенных товаров, четыре балла —77%. Больше всего СТМ с высоким рейтингом оказалось среди молочных продуктов и сыров.

