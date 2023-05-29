ЦАР заявила о заинтересованности в размещении на своей территории российской военной базы

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы.

Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол страны в России Леон Додону-Пунагаза.

«Сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тысяч солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах. Мы просили об этом», — сказал Додону-Пунагаза.

Он отметил, что присутствие российских военных инструкторов в стране укрепило боеспособность армии, однако угрозы в плане безопасности остаются, поэтому военно-техническое сотрудничество с Москвой должно продолжаться.

«У некоторых стран это вызывает недовольство. В последние недели, когда Россия нам поставила шесть военных самолетов, возмущаться начали прежде всего французы — орут и орут. Но это не наше дело, мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией», — заявил он, добавив, что вопросы сотрудничества по безопасности будут обсуждаться во время второго саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге, куда намерен приехать президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Также дипломат рассказал о поддержке инициативы шести африканских государств (ЮАР, Конго, Египта, Уганды, Замбии, Сенегала) по урегулированию украинского кризиса.

«Африканский союз действительно решил, что президенты этих государств поедут в Россию и на Украину. Мирная инициатива — это шаг в правильном направлении. Потому что мы очень надеемся на окончание конфликта», — отметил посол. Он подчеркнул, что США и их союзники должны перестать накачивать Киев вооружением.