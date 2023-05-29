В Хельсинки указали на риск распада ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ближайшие полгода может столкнуться с серьезным кризисом.

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Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, передает «Интерфакс». Причиной является нежелание России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в организации в следующем году, пояснил дипломат.

«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», — сказал Хаависто.

Глава финского внешнеполитического ведомства опасается, что ОБСЕ может распасться до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году.

Согласно правилам, будущий председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами организации. Москва и Минск выступают против кандидатуры Эстонии, которая, в свою очередь, не готова отказаться от своего председательства.

Первая встреча по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе состоялась в 1975 году в Хельсинки по инициативе Финляндии и лично президента Урхо Кекконена, официально ОБСЕ была основана в Будапеште в 1994 году.