МВД предложило создать институт «репатриации»

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой по созданию института «репатриации» в рамках госпрограммы переселения в РФ соотечественников.

Соответствующий проект указа президента ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом указа предполагается внести изменения в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В рамках государственной программы планируется установление института "репатриации"», — указывается в пояснительной записке к документу.

К репатриантам предлагается отнести лиц, изъявивших желание вернуться в Россию, из числа постоянно проживавших за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года граждан РФ и бывших россиян; родившихся либо постоянно проживавших на территории РСФСР и являвшихся гражданами бывшего СССР; лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.

В виду прочной культурной связи с Россией такие лица будут освобождены от необходимости подтверждения владения русским языком как условия для подачи заявления об участии в госпрограмме; им будет предоставлено право на получение вида на жительства без предварительного получения разрешения на временное проживание.

Кроме того, подтверждать владение русским языком не нужно будет лицам, постоянно проживающим на территориях «иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц и перечень которых определен правительством РФ».

По данным МВД, с учетом складывающейся геополитической ситуации в рамках госпрограммы переселяются соотечественники, владеющие русским языком, воспитанные в традициях российской культуры.