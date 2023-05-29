Вечно падающая лира уйдет вслед за Эрдоганом на новый срок

Турецкая лира является самой предсказуемой мировой валютой. Чтобы заработать на ней, не нужно обладать специфическими знаниями или строить сложные математические модели. Лира падает всегда, будь то всеобщие экономические кризисы или периоды роста мировой экономики.

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Если верить порталу ru.tradingview.com, то с 1991 года курс лиры к доллару обвалился в 7,7 тысячи раз (!). С начала прошлого десятилетия турецкая валюта лишь в 2012 году укрепилась к доллару на небольшие 5,8%, а все остальные годы — падала. В прошлом году лира обесценилась на 29,3%, в позапрошлом — на 44%, с начала текущего года — на 7%. Все говорит о том, что эта тенденция будет продолжаться.

Если же посмотреть на более краткосрочную ретроспективу, то с 24 марта 2023 г. лира выросла к доллару лишь однажды — 20 апреля, на символические 0,04%.

Сегодня обвал турецкой валюты резко усилился: к 17:00 мск она падала к доллару на 0,6%. В прошлый раз более сильное снижение наблюдалось летом прошлого года. Причиной для нынешней активной распродажи лиры стало избрание Реджепа Тайипа Эрдогана на очередной президентский срок.

Участники мирового валютного рынка расценили переизбрание Эрдогана как сигнал к сохранению прежнего курса денежно-кредитной политики турецкого нацбанка в направлении дальнейшей девальвации лиры, поясняет эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. При этом он напоминает, что Эрдоган в последние два года неоднократно смещал глав центробанка, которые в соответствие с классической теорией пытались повышать ставку рефинансирования для борьбы с инфляцией.

«Инфляция в стране остается двузначной: по последним данным, выше 43% годовых. Тем не менее, это не осенние 85%, так что явного смысла менять политику ЦБ уже нет. Инфляция замедляется на фоне эффекта очень высокой базы показателя прошлого года, а льготное фондирование может дать свои плоды — дешевый кредит способен привести к активизации деловой жизни и улучшению потребительского сентимента», — пишет в своем обзоре Зельцер.

Впрочем, не исключено, что нынешний обвал лиры был вызван еще и тем, что накануне президентских выборов турецкий ЦБ валютными интервенциями поддерживал лиру, не давая ей слишком сильно упасть. А вот сегодня регулятор мог прекратить выбрасывать на рынок золотовалютные резервы, поскольку цель правящей верхушки достигнута.

Большинство аналитиков ждут дальнейшего удешевления турецкой валюты. Так, Тим Эш из BlueBay Asset Management уверен, что при ограниченных валютных резервах и сильно отрицательных реальных процентных ставках давление на лиру очень велико. При этом никто не дает прогнозов относительно того, где остановится, и остановится ли вообще, девальвация лиры.

Есть робкие предположения, что начало масштабной добычи нефти и газа на турецком морском шельфе, которые анонсировал вновь избранный лидер страны, а также запуск крупнейшего в Европе газового хаба при участии «Газпрома» улучшит ситуацию с лирой за счет роста поступления валюты в страну. Но это вряд ли произойдет в обозримом будущем.

Пока же стратегический шорт по паре лира-доллар остается актуальным.

В то же время, падение лиры сыграет на благо российских граждан. Естественно, что со снижением стоимости национальной валюты Турции местные курорты подешевеют в долларовом и, соответственно, рублевом выражении.

Кроме того, Турция является одним из крупнейших зарубежных поставщиков фруктов и овощей на российский рынок. Эта продукция также будет снижаться в цене, что даже может создать некомфортные условия для отечественных аграриев (и комфортные — для потребителей). Ранее российские власти боролись с ценовым давлением на российский АПК таким мощным оружием как Роспотребнадзор, который мгновенно находил в ряде наименований импортной продукции несоответствие российским стандартам. Однако сейчас, в силу стратегической важности сохранения партнерских отношений с Турцией, на это придется закрывать глаза, поэтому и отечественная продукция с полей будет вынуждена подстраиваться под турецкие цены.