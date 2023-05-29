Владимир Ефимов: инвестор построит жилье и общественные объекты в бывшей промзоне «Вагоноремонт»

Специализированный застройщик «АРТСТРОЙ», который входит в группу «Основа», займется реализацией проекта по комплексному развитию еще одного участка бывшей промзоны «Вагоноремонт». Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

​Инвестор вложит в проект площадью более 15 гектаров около 25 млрд рублей, добавил заммэра. На участке построят жилые, общественно-деловые и научно-производственные объекты. «Бюджетный эффект для города оценивается более чем в 1,2 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта город получит свыше четырех тысяч новых рабочих мест», – резюмировал Ефимов.

За возможность реализовать проект боролись три компании. Цена на право заключить контракт составила 559,86 млн рублей. На участке можно будет построить почти 298 тыс.кв. метров различной недвижимости. Приступить к разработке проектной документации и строительству девелопер сможет после заключения договора с городом, пояснили в пресс-службе вице-мэра.

Инвестору предстоит построить 133 тыс.кв. метров научно-производственной и общественно-деловой недвижимости, а также 165 тыс. кв. метров жилой застройки, из которых 16,5 тыс. кв. метров передадут городу по программе реновации, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий помогает вернуть в оборот заброшенные и неиспользуемые земли города. По данным правительства столицы, проект поможет создать около 550 тысяч новых рабочих мест.