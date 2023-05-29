Вот что бывает, если понедельник помножить на Эрдогана

Прошлый понедельник 22 мая, когда Индекс Мосбиржи вырос на достаточно скромные 0,3%, заставил многих задуматься: неужто тенденция бурного роста рынка акций в первый день новой недели завершилась? По грубым оценкам, именно понедельники дали примерно 80—90% прироста Индекса Мосбиржи в этом году.

Статья по теме: Эрдоган подставил плечо акциям «Газпрома»

Однако сегодня рынок, что называется, «вошел в норму». День начался с достаточно агрессивных покупок акций практически по всему спектру бумаг. Только за первый час торгов Индекс Мосбиржи поднимался на процент. Инвесторы отыгрывали не только «фактор понедельника», но и победу Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции, позволяющую рассчитывать на сохранение хороших отношений с этой страной и лазеек для обхода западных санкций.

«На Эрдогане» утром продолжил отскакивать «Газпром», которому победа нынешнего главы Турции практически гарантирует прокачку газа по турецким маршрутам и сохранение надежд на строительство газового хаба в Турции.

Однако аналитики еще на прошлой неделе предупреждали, что акции «Газпрома» выглядят откровенно слабо, поскольку как мелкие, так и крупные инвесторы будут пользоваться любыми отскоками для сокращения длинных позиций. Прогнозы сегодня оправдались — от полуторапроцентного утреннего роста не только не осталось следа, но бумага еще и подешевела за день на 0,3%.

Из-за слабости «Газпрома» и его высокой доли в Индексе Мосбиржи последний не смог показать выдающийся результат, но все-таки прибавил по итогам дня серьезные 1,9%. Техническая картина по индикатору говорит об очень высокой вероятности зарождения нового восходящего тренда с потенциалом движения к 2800 пунктам, что подразумевает рост рынка от текущего уровня на 2,5%.

В фаворе были нефтяные бумаги, проигнорировавшие снижение котировок нефти на полпроцента. Впрочем, динамика нефти не является сегодня индикативной, поскольку Америка не торговалась по случаю Дня Поминовения. В последний понедельник мая граждане США вспоминают американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах (которые, кстати, все без исключения носили характер вторжений со времени освобождения Европы от фашизма в середине прошлого века).

Наибольшим спросом пользовались акции «Лукойла», подорожавшие на 4,5%. Бумагу активно разгоняют под дивиденды. Инвесторы, которые будут владеть акциями «Лукойла» на закрытие рынка 1 июля, получат по 438 рублей на каждую акцию. В нынешних ценах это соответствует чуть менее 8-процентной дивидендной доходности. Аналитики рекомендуют выходить на выплаты, отмечая, что в текущем году форвардная дивидендная доходность акции оценивается в районе 15%. Таким образом, может повториться сценарий Сбера, акции которого после отсечки реестра упали намного ниже размера выплат и очень быстро закрыли дивидендный гэп.

Бумаги «Роснефти», как и подобает крупнейшей российской нефтяной компании, продолжают не очень быстро, но упорно расти, продвигаясь к технической цели 450 руб. Сегодня акции выросли на 1,5%, а до сопротивления им осталось пройти около 10 рублей.

В лидерах же роста были акции «Совкомфлота», подорожавшие чуть более чем на 11%. В бумаге продолжают отыгрываться новости конца прошлой недели, зафиксировавшие, что компания получила в первом квартале текущего года прибыль, сопоставимую с результатами 9 месяцев прошлого.

Аналитики уверены, что «Совкомфлот» покажет отличные результаты в целом по году, но есть сильные сомнения относительно дальнейших высоких темпов роста прибыли. Дело в том, что сейчас значительная часть перевозок российский нефти осуществляется так называемым «теневым» флотом, поэтому «Совкомфлот» может потерять часть потенциальных контрактов, а стоимость фрахта может снизиться. Кроме того, краткосрочно бумага выглядит сильно перекупленной, и коррекция, скорее всего, не за горами.

Немногим отстал от нефтеперевозчика девелопер «Самолет», подорожавший на 9,15%. Бумагу активно покупали на новости, что в этом году компания выкупит свои акции с рынка на внушительные 10 млрд руб.

«По данным “Самолета”, справедливая оценка стоимости его чистых активов на конец 2022 г. составляет около 761 млрд руб. Это примерно в 5 раз выше текущей рыночной капитализации компании. Соответственно, она решила использовать этот дисконт и выкупить часть собственных акций (примерно 60% free float) по выгодной цене», — комментирует новость инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

Взлет «Самолета» потащил за собой и акции других компаний сектора: «Эталон» подорожал на 5,2%, «Циан» — на 4,3%, ЛСР — на 4%. Инвесторы полагают, что если «Самолет» считает себя таким сильно недооцененным, то вполне возможно, что и менеджмент других девелоперов думает аналогично, и может решиться на выкуп акций с рынка.

Buyback (обратный выкуп акций) всегда позитивен для акций компании. Инвесторы расценивают такое решение менеджмента, согласованное с мажоритарными акционерами, как уверенность последних в том, что компания продолжит генерировать высокую прибыль, которой жалко делиться.

Продолжился рост акций сектора черной металлургии, где лучший результат показали бумаги ММК, подорожавшие на 2,8%. Техническая картина по ведущим черным металлургам не особо позитивна — они пока торгуются в боковике. Однако акции ММК, НЛМК и «Северстали» выглядят слабее Индекса Мосбиржи, а сейчас частные инвесторы очень любят подбирать отставшие от рынка бумаги.

Основной негатив для перечисленных металлургических бумаг связан с тем, что компании отказываются платить дивиденды. Однако на рынке зреет мнение, что совсем скоро у бенефициаров сталеваров «закончатся» деньги и они будут вынуждены инициировать вопрос о выплате дивидендов, которые могут стать исторически рекордными.

Сегодня завершился период уплаты налогов в бюджет, и рубль начал дешеветь, потеряв к доллару по итогам дня около процента. Торги закрылись по котировке 80,83 руб. за доллар. Большинство аналитиков не ждет сильной девальвации российской валюты.