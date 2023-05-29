Встречай лето в Театре Пушкина

Выбирайте постановку, которая понравится вам и вашим близким, и открывайте для себя новые миры. Летние вечера в Театре Пушкина – это замечательная возможность ощутить настоящую магию театра!

«Инспектор пришёл» 16+

2 июня в 19:00

Английский психологический детектив, наглядно демонстрирующий главный закон природы – «всё связано со всем».

Апрельский вечер 1912 года. Почтенная семья Берлинг справляет маленький праздник – помолвку дочери Шейлы. Но вдруг на пороге комфортабельной квартиры появляется загадочный полицейский инспектор Гул. Его расследование самоубийства молодой безработной Евы Смит переворачивает жизнь семьи с ног на голову.

«Заповедник» 18+

4 июня в 19:00

По мотивам одноимённого произведения Сергея Довлатова.

Интеллигентный писатель Борис Алиханов приезжает в музей-заповедник Пушкина «Михайловское» подработать экскурсоводом. Здесь, под яркими лучами «солнца русской поэзии», греются чудаковатые экскурсоводы, любознательные туристы и эксцентричные местные жители.

В пушкинской ясности мысли, в его отношении к жизни и литературе, Алиханов ищет убежище от личного и творческого кризиса и сам почти превращается в причудливого персонажа заповедника...

«Обещание на рассвете» 12+

5 июня в 19:00

Трогательная драма о том, как любовь и безусловная поддержка матери помогают пережить все испытания, выпавшие на долю главного героя – успешного французского писателя Ромена Гари.

Мать дала герою образование и вдохновение, дала ему свою веру – безоговорочную веру в него. Он взрослеет, постигает жизнь, терпит взлёты и падения и под неусыпной материнской опекой продолжает бороться за осуществление её мечты, потому что понимает – никогда в жизни он больше не встретит женщину, которая смогла бы любить его так же, как любила она…

«Слуга двух господ» 16+

8 и 23 июня в 19:00

Режиссёр Юрий Муравицкий и молодая команда актёров Театра Пушкина представили знаменитую комедию Карло Гольдони, посмотрев на неё глазами современных скоморохов. Спектакль наполнен музыкой, танцами и акробатикой.

Флориндо вынужден бежать из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется вслед за ним. Оба нанимают ловкого слугу Труффальдино, а тот, желая заработать, пытается скрыть, что работает сразу на двух господ и делает всё, чтобы его хозяева не встретились…

«Багровый остров» 16+

14 июня в 19:00

Изобретательная булгаковская сатира на театральные штампы, а заодно – на попытки бюрократов вмешаться в искусство.

Действие разворачивается в театре: молодой драматург присылает революционную драму «Багровый остров», судьбу которой должен решить цензор. Но тот спешит уехать в отпуск, поэтому главному режиссёру приходится срочно распределить роли и провести генеральную репетицию: актёры буквально на ходу читают текст и придумывают постановку. От мнения цензора зависит не только судьба спектакля…