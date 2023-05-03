46 млн заемщиков: ЦБ обеспокоился растущей закредитованностью россиян

В России 46 млн человек имеют кредиты. Количество должников микрофинансовых организаций растет быстрее, однако число банковских заемщиков увеличивается за счет ипотеки. По словам директора Департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, если еще три года назад у ипотечников не было других займов, то сейчас они в среднем имеют еще по одному кредитному обязательству. Растущее количество экстремально длинных кредитов сроком на 30 лет также несет риски. В ЦБ пообещали следить за этой ситуацией и при необходимости принять меры.

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«Число заемщиков в России сейчас составляет 46 млн человек. Оно растет, но при этом растет и число кредитов на одного заемщика. Например, в ипотеке в среднем у человека есть еще один потребительский кредит, хотя три года назад у большинства была только ипотека. При этом 40% кредитов по ипотеке предоставлено на срок 30 лет, что нас настораживает», — рассказала Данилова в Telegram-канале ЦБ.

По данным регулятора, для снижения текущей платежной нагрузки на заемщиков банки начали предоставлять больше ипотечных кредитов сроком на 30 лет. В конце 2021 года их доля не превышала 20%, а в конце 2022-го выросла вдвое — до 40%. Кроме того, плановый срок погашения 41% ипотечных кредитов, предоставленных в IV квартале 2022 года, приходится на момент, когда возраст одного из созаемщиков достигает 65 лет.

В ЦБ также указали, что среднее количество кредитов у заемщиков, получивших новый необеспеченный потребительский кредит, достигло максимума за последние три года и составило 2,7 единицы.

По данным бюро кредитных историй (БКИ), на которые опирается в своем докладе Центробанк, максимальное проникновение ипотечного кредитования наблюдается у возрастной группы 35–40 лет: 20% всех граждан данного возраста имеют непогашенный ипотечный долг в размере 1,5 млн рублей на каждого созаемщика. Кроме того, значительно выросла доля заемщиков, оформивших потребительский кредит для финансирования первоначального взноса: 7% против 3,5% во II квартале 2022 года.

