Агентство «Главный советник» вышло на рынок Латинский Америки

Топ-менеджеры коммуникационного агентства «Главный советник» посетили Аргентину и Уругвай. В ходе бизнес-визита они обсудили развитие российских компаний на рынке Латинской Америки и перспективные роекты по их сопровождению, а также подписали соглашения с игроками местного рынка рекламы и коммуникаций, сообщила 3 мая пресс-служба компании.

В частности, глава совета диреторов Иван Еремин и гендиректор агентства Борис Молодов встретились с торговым представителем России в Аргентине Виталием Кондратенко. В числе тем для обсуждения были перспективы экономического и социального взаимодействия.

«Рынок Латинской Америки для нас является одним из приоритетных направлений в маркетинге. Мы уже сформировали здесь партнерскую сеть и готовы оказывать весь спектр наших маркетинговых и цифровых услуг», — рассказал Иван Еремин.

По официальным данным, промышленные и производственные компании нашей страны уже рассматривают этот регион для экономической экспансии. Аналогичные планы есть и у представителей других отраслей, в том числе коммуникационных и маркетинговых. Игроки этого рынка помогают позиционированию компаний, а также намерены донести общность менталитетов и взглядов.

«Главный советник» намерен самостоятельно формировать кампании по продвижению на территории Латинской Америки. Компания также будет привлекать местных исполнителей, чтобы более точно взаимодействовать с культурой и аудиторией, рассказали в компании.

Для этого уже состоялись несколько встреч с рекламными агентствами Аргентины и Уругвая, с которыми «Главный советник» подписал соглашения о сотрудничестве. «Одно из перспективных направлений для нас – киберспорт, более 20 млн. человек увлекаются здесь онлайн играми и одно из направлений коммуникаций с аудиторией может быть построено как раз через интеграцию в онлайн», — отметил Борис Молодов.

Коммуникационное агентство «Главный советник» основано в 2022 году. Своей главной задачей компания называет обеспечение клиентов оперативной информацией, аналитикой, исследованиями в сфере политики и экономики, проведение маркетинговых, рекламных и PR-кампаний с привлечением крупнейших медиа России, Европы, Азии, а также разработка и реализация нестандартных событийных проектов. Агентство уже представлено в Центральной Азии, где сопровождает несколько крупных проектов.