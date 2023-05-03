Акции дня: бумаги ЛСР в лидерах падения

Российский фондовый рынок закончил сессию на Мосбирже в среду, 3 мая падением индексов. Заметнее всего подешевели акции строительной группы ЛСР, котировки которой опустились на -4,81% до 534,2 руб. за штуку.

В конце апреля компания сообщила об итогах операционной деятельности за первый квартал 2023 года. Согласно отчету, продажи в январе—марте 2023 года сократились на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 25,7 млрд рублей. Объем реализованной недвижимости уменьшился на 26,2% до 161 тыс. кв. метров.

«По-прежнему не видим никаких драйверов для роста акций компании. Особенно в свете отсутствия дивидендов в последние два года и интересной судьбы казначейского пакета ЛСР», - считает начальник управления, главный аналитик по российскому рынку акций «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -1,78 % до 2532,42 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,10% до 1008,49 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:44 мск составила 72,61 долларов за баррель (-3,48%). Российская валюта укреплялась– 79,21 руб. за доллар.