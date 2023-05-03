S&P 500 не устоял перед тройным кризисом

Еще недавно казалось очевидным, что главными событиями этой недели для рынков станут сегодняшние решение ФРС и выступление ее председателя Джерома Пауэлла, посвященное ставке. Но за пару дней у них появились серьезные конкуренты на лентах новостей.

Вчера рынок обсуждал письмо министра финансов США Джанет Йеллен в Конгресс с сообщением о том, что 1 июня страна может оказаться неспособна платить по своим долгам. Это куда более ранняя дата, чем ожидало большинство аналитиков, да некогда и сам Минфин.

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Июнь «часом икс» называли скептики и убежденные медведи, но даже те, кто назначал сроком технического дефолта август, не спорили, что уже в мае это ударило бы по казначейским векселям. Рынок постарался бы избегать бумаг с погашением в месяцы с высоким риском неплатежа.

Но как оптимисты, так и скептики были посрамлены жизнью. Финансовая ситуация в США оказалась более ненадежна, чем можно было ожидать. Между тем необходимое для того, чтобы избежать дефолта, повышение потолка госдолга, не выглядит безусловно достижимым в мае. И для рынка это весьма серьезно, даже безотносительно ситуации с казначейскими векселями.

Дефолта США по результатам затяжного обсуждения лимита долга ранее не случалось. Но все когда-нибудь происходит впервые, а катастрофа порой бывала очень близка. Так было, например, в 2011 году, когда Standard & Poor's впервые понизило рейтинг США.

Индекс S&P 500 упал во время того кризиса на 15%, а акции компаний, продажи которых особенно зависимы от федеральных расходов, согласно расчетам Goldman Sachs, потеряли 25%. И пока демократы и республиканцы обвиняют друг друга во вредительстве, рынок готовится как к тому, что дело затянется, так и к самому худшему.

Вчера буквально взлетела цена страховки от дефолта США (CDS, кредитные дефолтные свопы), хотя она уже и была выше, чем в ходе самых тяжелых обсуждений потолка в 2011-м и 2013 годах. CDS на 6 месяцев подорожали на 127,7%, достигнув 225,41 б.п., а на 1 год – на 74,49% до 149,23 б.п.

Так что один из главных вопросов, который теперь зададут Джерому Пауэллу на пресс-конференции, будет касаться действий ФРС в случае кризиса, связанного с дефолтом США. Он уже отвечал на него и едва ли ответ сильно изменится: серебряной пули на этот случай у него нет.

Но 12 и 10 лет назад сотрудники регулятора прорабатывали возможные варианты – такие, например, как прием дефолтных бумаг в качестве обеспечения через дисконтное окно или тотальная скупка их с рынка. В большинстве случаев предлагавшиеся способы вели к смягчению денежно-кредитной политики, но в том хаосе, который может воцариться, ФРС будет не до борьбы с инфляцией.

В том же направлении работает и банковский кризис – дальнейшее его развитие ведет к новому включению печатного станка. И вчера многие наблюдатели увидели в обвале акций американских банков намек на то, что ужесточение ФРС пора бы сворачивать. Индекс KBW Bank рухнул на 4,47%, Nasdaq Bank – на 5,29%, а KBW Regional Banking – на 5,52%. Все они упали на минимумы с ноября 2020 года.

Рынок ищет слабые звенья и сам же их расшатывает. Акции ряда региональных банков потеряли за день десятки процентов, а когда клиент видит такое, у него возникает желание забрать деньги от греха подальше. Что должны думать контрагенты какого-нибудь Territorial Bancorp или PacWest Bancorp, акции которых вчера потеряли 36,05% и 27,78% соответственно? Очевидно, что рынок что-то знает.

Вопрос о банковском кризисе был неизбежен уже после краха First Republic Bank. Теперь его расширят – в том числе и на рецессию, к которой ведет падение кредитования. Обосновывать подъем ставки на фоне новой волны проблем банков ФРС сложнее, но его в любом случае ждут – как и того, что он станет последним. Инфляция, правда, все еще заметно выше таргета, но увлекшись борьбой с ней можно довести дело и до серьезного экономического кризиса.

А рынки тем временем уже закладывают в цены рецессию. Именно это привело вчера к обвалу цен на нефть, а за ними – и котировок нефтегазовых акций.

Brent потеряла вчера 5,2%, достигнув по итогам дня $75,27 за баррель, а энергетические акции стали лидерами падения в составе S&P 500, рухнув на 4,28%. Вторым снизу в индексе широкого рынка был финансовый сектор, который упал на 2,3%. Почти синхронно снизились и основные фондовые индексы США: Dow Jones Industrial Average – на 1,08%, S&P 500 – на 1,16%, а Nasdaq Composite – на 1,08%.

И все же сегодня едва ли что-то окажется более весомым, чем заседание ФРС. Особенно, если она удивит рынок, уверенный в том, что ставка будет поднята на 25 б.п. Бывший президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен вчера не исключал этого, учитывая банковский кризис.

«Мое личное мнение состоит в том, что экономика замедлится во второй половине года, – говорил он на CNBC. – На данный момент нет необходимости повышать ставки, пока мы не получим более четкого представления о том, как будет выглядеть второе полугодие».