Бизнес в который раз избавят от избыточного давления

На сайте Кремля опубликован перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», состоявшихся 16 марта нынешнего года. Одно из поручений – представить предложения по снижению избыточного давления на бизнес.

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РСПП должен сделать это в срок до 1 июня. Речь идет о внесении в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в экономической сфере изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес. Ответственным за выполнение поручения определен глава организации Александр Шохин.

Тема не новая: еще в феврале в обращении к Федеральному собранию президент заявил, что нужно пересмотреть нормы Уголовного кодекса и декриминализировать ряд экономических преступлений.

«Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре», — считает Владимир Путин.

А уже в марте РСПП представил пакет мер по снижению уголовного и административного давления на бизнес. В нем, передает РБК, было предложено декриминализировать нарушения по десяти статьям Уголовного кодекса, связанным с ведением бизнеса, и повысить размер крупного и особо крупного ущерба для ряда экономических преступлений.

Как считают в РСПП, часть указанных статей устарела либо ответственность по ним уже и так предусмотрена в КоАП, а нарушения по другим не настолько опасны, чтобы быть уголовно наказуемыми. Среди статей, которые предлагается декриминализировать, — статьи о незаконном предпринимательстве (ст. 171), нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251), незаконном использовании изобретения или полезной модели (ч. 1 ст. 147) и другие.

Снижение ответственности в обмен на повышение налогов

Совершенно очевидно, отмечает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, что сейчас государство хочет разработать новые меры поддержки для развития бизнеса в стране. С этим связано намерение смягчить уголовное преследование бизнеса за преступления в экономической сфере. Скорее всего, уголовная ответственность в каких-то случаях будет заменена штрафными санкциями. Вероятно, после 1 июня, мы увидим послабления. Кого и в какой мере они коснутся, пока сложно сказать.

«Тем временем государство думает и о том, как увеличить налоговую нагрузку на бизнес. То есть, одно компенсируется другим, – говорит юрист.»

Для бизнеса, это, безусловно, положительная тенденция, но как это будет работать на практике – покажет время, считает Гусятников. Для некоторых возможность уголовного преследования выступала сдерживающим фактором. Как полагает эксперт, благодаря этому нам удалось прийти к тому, что мы имеем сейчас. А сейчас мы имеем действительно правовое государство. Есть нюансы, но в целом законодательство соблюдается. С другой стороны, ничто не мешает вернуть уголовное преследование, если ситуация ухудшится в плане соблюдения законодательства.

Инициативы есть, предложения взвешены

Реформирование уголовного и уголовно-процессуального законодательства полностью соответствует трендам, заданным президентом, считает руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Однако, несмотря на то, что заявленная система будет способствовать снижению избыточного давления на бизнес, необходима серьезная комплексная оценка, учитывающая, с одной стороны, баланс частных и публичных интересов и, с другой стороны, потенциальных последствий в отложенном периоде – как экономических, так и правовых.

«Инициативы, проработанные к сегодняшнему дню в нашем экспертном центре – это взвешенные предложения без перекоса в какую-либо из сторон. Они будут способствовать повышению экономической безопасности и привлекательности предпринимательства, а также приведению профильного законодательства в соответствие с экономическими и геополитическими реалиями», – говорит эксперт.

В первую очередь, считает Авдеева, стоит уделить внимание вопросам повышения пороговых значений для определения размера ущерба от экономических преступлений. Если по налоговым составам пороги были подняты в три раза еще в 2020 году, то сегодня остро стоит проблема определения крупного и особо крупного ущерба по ст.159 УК РФ, наиболее часто вменяемой субъектам предпринимательской деятельности. Определяющие пороги сумм имеют определенную долю архаичности и требуют обязательного пересмотра. Поднятие порогов актуально и для некоторых других статей в сфере предпринимательской деятельности, в частности, ст. 160 УК РФ.

При комплексной корректировке УК РФ и УПК РФ необходимо обращать внимание на эпицентр проблемы, на ее источник. Речь идет, например, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Поиск универсальной формулировки за более чем 10 лет существования нормы не дал ожидаемых результатов. Поэтому предложение «Деловой России» – выделить отдельные специальные составы – представляется более целесообразным, полагает эксперт.

Многие вопросы правоприменения лежат скорее в плоскости процедур, уверена Авдеева. Так, следует рассмотреть возможность увеличения сроков доследственной проверки, что будет способствовать более полному анализу и принятию более взвешенных процессуальных решений в случае наличия определенных экспертиз. В плане организационных изменений целесообразно усовершенствовать механизмы вызова на допрос.

Экспертами высказывалась также необходимость отказа в возбуждении уголовных дел в случае, если таможенные платежи были уплачены в полном объеме.

«Таким образом, это всего лишь часть приведенных результатов по комплексно подготовленным инициативам Экспертного центра по изменению уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Важно также учитывать, что решения, связанные с процессуальными аспектами, могут не лежать в сфере действия УПК РФ, а требовать подключения организационно-структурных и квалификационных изменений», – заключает Екатерина Авдеева.

